CAMEROUN :: Hommage national à Anicet Ekane, la famille exige une enquête indépendante :: CAMEROON

L'Union pour le Changement (UPC-2025) annonce l'organisation d'un hommage national à Anicet Ekane. La cérémonie se déroulera au Cameroun et dans la diaspora. Le cofondateur du mouvement, décédé en détention, sera honoré par ses pairs et ses soutiens. Le MANIDEM et la famille Ekane s'associent à cet événement prévu pour mars 2026.

Qui était Georges-Anicet Ekane ?

Georges-Anicet Ekane n'était pas un citoyen ordinaire. Militant infatigable de la souveraineté nationale, il a consacré sa vie à la lutte pour la dignité du peuple camerounais. Homme de conviction et de courage, il a marqué plusieurs générations de militants. Son engagement constant pour la justice sociale et l'avènement d'un Cameroun véritablement démocratique faisait de lui une figure respectée de l'opposition.

Pourquoi un hommage national aujourd'hui ?

Le décès d'Anicet Ekane en détention a provoqué une onde de choc. Les circonstances entourant sa mort restent floues. L'Union pour le Changement souhaite saluer la mémoire de ce patriote. Elle veut aussi permettre au peuple camerounais de se recueillir. Les organisations politiques et citoyennes sont invitées à organiser des cérémonies sur tout le territoire et dans la diaspora. L'objectif est de poursuivre le combat pour les idéaux qu'il défendait.

Les zones d'ombre autour de sa mort

L'UPC-2025 ne se contente pas d'organiser un hommage. Le mouvement exige la vérité. Il réclame la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Pour les proches du défunt, il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Ils parlent d'assassinat. Les autorités administratives et politiques impliquées dans son arrestation, son transfert à Yaoundé et sa détention sans soins appropriés sont pointées du doigt. La gravité des faits et la stature politique d'Anicet Ekane imposent selon eux une enquête approfondie.

Une autopsie ne suffira pas

Le mouvement est clair : une simple autopsie ne suffira pas à établir les causes réelles de la mort. Seule une commission d'enquête indépendante pourra faire toute la lumière. Les conditions de sa détention, le refus présumé de soins médicaux, les circonstances de son arrestation doivent être examinés. La famille et les soutiens veulent comprendre ce qui s'est vraiment passé.

Les enjeux politiques de cette affaire

À court terme, cet hommage national risque de raviver les tensions. L'opposition camerounaise, déjà fragilisée par les événements récents, trouve dans la mort d'Anicet Ekane un nouveau catalyseur. À long terme, l'exigence de vérité et de justice pourrait devenir un marqueur fort du combat politique. La crédibilité des institutions judiciaires est en jeu. La capacité du régime à gérer cette crise déterminera l'évolution du climat politique.

Quelle vérité pour Anicet Ekane ?

L'hommage national aura lieu. Mais la question centrale reste posée : la lumière sera-t-elle faite sur les circonstances de sa mort ? La commission d'enquête indépendante exigée par la famille et l'UPC-2025 verra-t-elle le jour ? Le Cameroun parviendra-t-il à tourner la page de cet épisode tragique sans justice ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp