CAMEROUN :: Visite historique du Pape Léon XIV à Bamenda : les travaux d'infrastructure s'accélèrent :: CAMEROON

À moins de deux mois de l'arrivée du Pape Léon XIV, les autorités du Nord-Ouest camerounais ont lancé une course contre la montre pour préparer la ville de Bamenda à cet événement sans précédent.

Une inspection de haut niveau pour boucler les chantiers

Le 5 février 2026, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, a conduit une mission d'inspection aux côtés du président du Conseil régional, Fru Angwafo III. La délégation a parcouru les principaux sites en travaux, dont l'aéroport de Bamenda et les axes routiers stratégiques qui devront absorber un flux exceptionnel de pèlerins et de dignitaires.

La visite papale comme accélérateur des projets d'infrastructure

Cette mobilisation générale répond à un impératif clair : offrir des conditions d'accueil dignes du premier déplacement d'un souverain pontife dans cette partie du Cameroun. Les autorités voient dans cette visite historique une opportunité unique de moderniser en urgence des infrastructures longtemps restées en chantier. La venue du Pape agit ainsi comme un catalyseur budgétaire et administratif.

Aéroport et routes : les maillons critiques de l'accueil

Deux priorités concentrent les efforts. La réhabilitation de l'aéroport de Bamenda doit permettre l'acheminement sécurisé de la délégation pontificale et des officiels. Parallèlement, plusieurs corridors routiers font l'objet d'une remise à niveau accélérée pour faciliter la circulation des milliers de pèlerins attendus. Le gouverneur a salué la cadence des travaux, affirmant que le calendrier est tenu.

Un test grandeur nature pour les autorités régionales

Au-delà de l'événement religieux, cette préparation intensive constitue un test majeur pour l'exécutif régional dirigé par Fru Angwafo III. La coordination entre les services de l'État, les entreprises et les autorités traditionnelles est poussée dans ses retranchements. La réussite logistique de cette visite conditionnera en partie la crédibilité des institutions locales.

Bamenda peut-elle transformer l'essai de cet événement planétaire ?

Les prochaines semaines diront si la capitale du Nord-Ouest parviendra à relever ce défi organisationnel sans précédent. Au-delà du succès immédiat, ces infrastructures rénovées laisseront un héritage durable aux populations. Reste à savoir si cette dynamique pré-événementielle saura se prolonger au-delà du passage du Pape pour désenclaver durablement la région.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp