-
© Camer.be : Toto Jacques
- 06 Mar 2026 02:34:39
- |
- 1128
- |
-
CAMEROUN :: Visite historique du Pape Léon XIV à Bamenda : les travaux d'infrastructure s'accélèrent :: CAMEROON
À moins de deux mois de l'arrivée du Pape Léon XIV, les autorités du Nord-Ouest camerounais ont lancé une course contre la montre pour préparer la ville de Bamenda à cet événement sans précédent.
Une inspection de haut niveau pour boucler les chantiers
Le 5 février 2026, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, a conduit une mission d'inspection aux côtés du président du Conseil régional, Fru Angwafo III. La délégation a parcouru les principaux sites en travaux, dont l'aéroport de Bamenda et les axes routiers stratégiques qui devront absorber un flux exceptionnel de pèlerins et de dignitaires.
La visite papale comme accélérateur des projets d'infrastructure
Cette mobilisation générale répond à un impératif clair : offrir des conditions d'accueil dignes du premier déplacement d'un souverain pontife dans cette partie du Cameroun. Les autorités voient dans cette visite historique une opportunité unique de moderniser en urgence des infrastructures longtemps restées en chantier. La venue du Pape agit ainsi comme un catalyseur budgétaire et administratif.
Aéroport et routes : les maillons critiques de l'accueil
Deux priorités concentrent les efforts. La réhabilitation de l'aéroport de Bamenda doit permettre l'acheminement sécurisé de la délégation pontificale et des officiels. Parallèlement, plusieurs corridors routiers font l'objet d'une remise à niveau accélérée pour faciliter la circulation des milliers de pèlerins attendus. Le gouverneur a salué la cadence des travaux, affirmant que le calendrier est tenu.
Un test grandeur nature pour les autorités régionales
Au-delà de l'événement religieux, cette préparation intensive constitue un test majeur pour l'exécutif régional dirigé par Fru Angwafo III. La coordination entre les services de l'État, les entreprises et les autorités traditionnelles est poussée dans ses retranchements. La réussite logistique de cette visite conditionnera en partie la crédibilité des institutions locales.
Bamenda peut-elle transformer l'essai de cet événement planétaire ?
Les prochaines semaines diront si la capitale du Nord-Ouest parviendra à relever ce défi organisationnel sans précédent. Au-delà du succès immédiat, ces infrastructures rénovées laisseront un héritage durable aux populations. Reste à savoir si cette dynamique pré-événementielle saura se prolonger au-delà du passage du Pape pour désenclaver durablement la région.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Port Autonome de Douala : la guerre des clans derrière l'affaire SGS
Opération Épervier : 20 ans après, la prison pour les hommes, l'impunité pour le système
Sassou Nguesso admet qu'il ne restera pas « éternellement » au pouvoir
Francis Ngannou quitte la PFL : la décision qui choque le MMA
Djeukam Tchameni raconte son arrestation "sauvage" avec Anicet Ekane
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1033425
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 569380
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 457153
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 387039
LE DéBAT
Afrique- Débat: Les Camerounais sont-ils communautaristes?
- 27 September 2020
- /
- 38290
LA HAUTE FINANCE INTERNATIONALE EST ELLE LA NOUVELLE BABYLONE ?
- 26 April 2020
- /
- 61470
POINT DU DROIT
TRIBUNE L'AUTOROUTE YAOUNDÉ-DOUALA OU LE SACRIFICE GÉNÉRATIONNEL D'UN PEUPLE
- 11 February 2026
- /
- 4800
Le piège de l’incurie
- 03 March 2025
- /
- 5962