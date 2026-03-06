Camer.be
Visite historique du Pape Léon XIV à Bamenda : les travaux d'infrastructure s'accélèrent
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Visite historique du Pape Léon XIV à Bamenda : les travaux d'infrastructure s'accélèrent :: CAMEROON

À moins de deux mois de l'arrivée du Pape Léon XIV, les autorités du Nord-Ouest camerounais ont lancé une course contre la montre pour préparer la ville de Bamenda à cet événement sans précédent.

Une inspection de haut niveau pour boucler les chantiers

Le 5 février 2026, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lele Lafrique, a conduit une mission d'inspection aux côtés du président du Conseil régional, Fru Angwafo III. La délégation a parcouru les principaux sites en travaux, dont l'aéroport de Bamenda et les axes routiers stratégiques qui devront absorber un flux exceptionnel de pèlerins et de dignitaires.

La visite papale comme accélérateur des projets d'infrastructure

Cette mobilisation générale répond à un impératif clair : offrir des conditions d'accueil dignes du premier déplacement d'un souverain pontife dans cette partie du Cameroun. Les autorités voient dans cette visite historique une opportunité unique de moderniser en urgence des infrastructures longtemps restées en chantier. La venue du Pape agit ainsi comme un catalyseur budgétaire et administratif.

Aéroport et routes : les maillons critiques de l'accueil

Deux priorités concentrent les efforts. La réhabilitation de l'aéroport de Bamenda doit permettre l'acheminement sécurisé de la délégation pontificale et des officiels. Parallèlement, plusieurs corridors routiers font l'objet d'une remise à niveau accélérée pour faciliter la circulation des milliers de pèlerins attendus. Le gouverneur a salué la cadence des travaux, affirmant que le calendrier est tenu.

Un test grandeur nature pour les autorités régionales

Au-delà de l'événement religieux, cette préparation intensive constitue un test majeur pour l'exécutif régional dirigé par Fru Angwafo III. La coordination entre les services de l'État, les entreprises et les autorités traditionnelles est poussée dans ses retranchements. La réussite logistique de cette visite conditionnera en partie la crédibilité des institutions locales.

Bamenda peut-elle transformer l'essai de cet événement planétaire ?

Les prochaines semaines diront si la capitale du Nord-Ouest parviendra à relever ce défi organisationnel sans précédent. Au-delà du succès immédiat, ces infrastructures rénovées laisseront un héritage durable aux populations. Reste à savoir si cette dynamique pré-événementielle saura se prolonger au-delà du passage du Pape pour désenclaver durablement la région.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#PapeLeonXIV #Bamenda #Cameroun #VisitePapale #NordOuest #Infrastructures #AeroportBamenda #Pelerinage #FruAngwafo #AdolpheLeleLafrique

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Divorce à Yaoundé : la guerre des époux devant la justice
Kylian Mbappé finance la rénovation d'une école publique à Douala
Socapalm : un suspect arrêté, le piège de la moto volée
Fotso Ngassa triomphe au défi Agritech de la Banque mondiale avec un financement de 40 millions de F
Visite historique du Pape Léon XIV à Bamenda : les travaux d'infrastructure s'accélèrent
Djekam Tchameni porte plainte contre Bruno Bidjang pour désinformation
75 milliards FCFA pour des laptops étudiants, le bilan près de dix ans après
VASO PSYCHO : DÉCHAÎNEZ LA PUISSANCE DANS L'ARÈNE SUPERGOOAL !
« Zéro frais payé » ou la « révolution » concurrentielle du mobile money de MTN Cameroun.
Mobilisation autour de Anicet Ekane à Yaoundé et Douala
Nouvel incendie au camp de réfugiés de Kolofata, 14 000 sinistrés
Décès de Mouta Penda : le comédien camerounais s'est éteint après un combat contre la maladie
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:29
Port Autonome de Douala : la guerre des clans derrière l'affaire SGS

Port Autonome de Douala : la guerre des clans derrière l'affaire SGS
00:43
Opération Épervier : 20 ans après, la prison pour les hommes, l'impunité pour le système

Opération Épervier : 20 ans après, la prison pour les hommes, l'impunité pour le système
00:02
Sassou Nguesso admet qu'il ne restera pas « éternellement » au pouvoir

Sassou Nguesso admet qu'il ne restera pas « éternellement » au pouvoir
21:33
Francis Ngannou quitte la PFL : la décision qui choque le MMA

Francis Ngannou quitte la PFL : la décision qui choque le MMA
20:46
Djeukam Tchameni raconte son arrestation "sauvage" avec Anicet Ekane

Djeukam Tchameni raconte son arrestation "sauvage" avec Anicet Ekane

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo