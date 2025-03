CAMEROUN :: Les erreurs de Ketcha Courtes qui démobilisent la base du RDPC :: CAMEROON

Au lieu de la résilience, Ketcha Courtés opte pour la résiliation

Excellence monsieur le président de la République, je respecte votre acte de nomination en 2019 du ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Ketcha Courtés. Cet acte n’est donc pas critiquable, dans la mesure où il relève purement et simplement de votre pouvoir discrétionnaire. Il va s’en dire que c’est une question réservée. Toutefois, je m’incline devant votre sagesse pour vous informer des faits éminemment scandaleux relatés dans cette chronique ; et que j’espère vous atteindront d’une manière ou d’une autre.

Pour nombre d’observateurs de la scène politique camerounaise, Ketcha Courtés est rusée et « dangereuse. Elle est rusée et dangereuse parce que malgré son incompétence prouvée, elle surfe sur les vagues de l'impunité ; ça, elle dit à qui veut l’entendre qu’elle a compris comment le pays fonctionne ». Cet internaute fait allusion à ce qu’il appelle « milice de journalistes imposteurs avec qui elle travaille et qui écument les réseaux sociaux pour tromper les Camerounais ». Il explique que le mode opératoire consiste à utiliser le nom du chef de l’Etat, Paul Biya, à tort et à travers pour essayer de masquer ses mauvais résultats sur le terrain.

Présent à la chefferie supérieure Bazou le 8 février dernier, à la cérémonie d’obsèques de S.M Tchoua Kemajou Vincent, un influenceur s’offusque après la prise de parole du ministre Ketcha Courtés. Passé au pupitre avant elle, le président du Conseil régional de l’Ouest, Dr Hilaire Focka Focka rappelait que lors de la session ordinaire de vote du budget du Conseil régional de l’Ouest en décembre 2024, le défunt roi des Bazou avait posé la préoccupation de la route régionale qui à partir du lieu-dit Carrefour Tchaya jusqu’à Bazou est dans un état inquiétant de délabrement. Hilaire Focka Focka rappelait au peuple Bazou que le vœu du roi allait être réalisé ; le président du conseil indiquait que les travaux d’entretien confortatif étaient en cours de maturation.

Venue à son tour au pupitre, la ministre Ketcha Courtés a repris le président du Conseil en annonçant que « c’est l’autoroute qui va partir du Carrefour Tchaya pour Bazou. J’ai reçu les hautes instructions du président Paul Biya qui m’a demandé de rencontrer le ministre des Travaux publics pour diligenter ce dossier qui se trouve sur sa table», déclarait-elle. Naturellement, la ministre s’est fait huer par des participants visiblement médusés, du fait de ses mensonges. Ils se rappellent qu’elle a déclaré lors de la fête du bois à la chefferie supérieure Balengou il y a un an, que sous hautes instructions du président de la République, la route marché Balengou chefferie supérieure devrait être bitumée. En l’état actuel, rien n’annonce l’exécution dudit projet.

Par ailleurs, les plus avertis de la scène politique dans le département du Ndé ont eu l’information selon laquelle, sous la demande du président du Sénat, Hon. Niat Njifenji Marcel, le ministre des Travaux publics a déjà mené des consultations avec des élites de l’arrondissement de Bazou pour que la demande du président du Sénat soit exécutée dans les délais raisonnables.

Enfin, les populations se souviennent que les travaux confortatifs et les traitements de nids de poule sur cet axe engagés par le conseiller régional de l’Ouest Jules François Famawa et qui ont été effectués lors de la célébration en novembre 2024 des 40 ans de règne de S.M Tchoua Kemajou Vincent.

L’internaute de la localité se demande « pourquoi la ministre veut à chaque fois mener Bazou en bateau » ? Il monte le ton en indiquant des projets en faveur de Bazou qu’elle a résiliés. « Alors que son prédécesseur avait laissé plusieurs projets devant substantiellement améliorer l’état de la voirie de la ville de Bazou, elle est venue tout résilier excepter la viabilisation de la chefferie supérieure parce que l’objectif était d’utiliser le roi dans une forme de chantage comme elle sait le faire contre certains fils Bazou qui ne cautionnent pas ses errements ». L’internaute fils Bazou a cité les tronçons Station Camoco-carrefour prison-Rivière Kouatchou- Lycée Bilingue y compris bretelle de la mission catholique de Bazou, par l’entreprise Afric Promo du financement du fonds routier qu’elle a résiliés alors qu’on était aux taux d'exécution de 60% ; le tronçon Entrée Lycée technique- chefferie supérieure Bazou y compris pavoisement, du financement du fonds routier, résilié alors que le taux d'exécution par l’entreprise Afric Promo était de l’ordre de 20%.

Les projets dont les marchés étaient en cours de signature ont été arrêtés par Ketcha Courtés. : Abattoir- Lycée bilingue-carrefour résidence Tchanqué- résidence Honorable Tchana Mesack ; voie de contournement marché-Hôpital de district- derrière la Tribune ; voie résidence du Sous-préfet- Nyeummark-Mboudeng- Kouba ; chefferie supérieure Balengou- Marché Balengou ; traitement des nids de poules au centre urbain de Bazou. Sur tous ces projets, elle n’a pu achever que le tronçon Station Camoco- Subdivision des travaux publics vers Bakong par l’entreprise : Sotrafcom et issu du financement fonds routier de 2018.

Dois-je vous informer de la non-exécution des travaux sur la partie urbaine de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen malgré la pose de la première pierre il y a près d'un an ? Dois-je en outre vous rappeler que malgré la réticence du Premier ministre, Joseph Dion Nguté, Ketcha Courtés a effectué la pose fictive de la première pierre de ce projet à Warda (Yaoundé) en début 2024. La cérémonie y relative s’est tenue alors que le décret d'indemnisation des expropriés, préalable au paiement avant déguerpissement des victimes n'est pas encore signé. De même, la zone de recasement qui n'est pas encore aménagée ; les arrangements avec les partenaires financiers ne sont pas bouclés. Monsieur le président, ça s'appelle de l’amateurisme et de l’incompétence.

Comme elle a de l’appétit poussé à l’argent, les entreprises adjudicataires à l’instar de Buns pour le Lot 1 et Razel pour les lots 2 et 3 ont été admises suivant la procédure de gré à gré. Elles n'ont jusqu'à présent pas de contrats dont les projets seraient seulement en ce moment en cours d'examen au ministère des Marchés publics.

Dans une correspondance datée du 17 février adressée à la ministre, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, décline la demande de la cérémonie prévue le 18 février 2025 par Mme la ministre et relative au lancement des travaux structurants du projet « Yaoundé, cœur de ville », pour non-respect des règles de procédures de l’Agence française de développement (Afd), ceci démontre une fois de plus le caractère folklorique des décisions de cette ministre baptisée « m’as-tu vu » et qui ternit votre image.

Je ne vous dirai non plus comment ses errements récurrents mettent à mal votre vision et hypothèquent vos grands projets visant à l’amélioration des conditions de vie des Camerounais, surtout en cette année électorale cruciale.