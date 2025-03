CAMEROUN :: Ngaounderé 3: Le maire poignardé à la sous-préfecture :: CAMEROON

MOUHAMADOU BACHIROU, maire de Ngaoundéré 3 ème, a échappé à un assassinat. La scène se déroule le 04 mars 2025, à l'esplanade de la sous- préfecture de Dang, arrondissement de Ngaoundéré 3, département de la Vina, dans la région l'Adamaoua.

Il est environ 16 heures locales. Après une réunion présidée par le sous-préfet de Dang, et relatif qu règlement d'un litige foncier entre le maire MOUHAMADOU BACHIROU et la famille HAMADA MA, le commandant de brigade de Dang a notifié Monsieur HAMADAMA du mandat d'amener décerné contre lui dans le cadre d'un autre litige foncier. L'intéressé refuse de s'exécuter, faisant usage de son poignard soigneusement dissimulé dans son pantalon, pour menacer les gendarmes mobilisés pour son interpellation.

Monsieur HAMADAMA abandinne le front des gendarmes et prend le maire pour cible. L'édile de Ngaoundéré 3 s'en tire une blessure profonde à la main gauche et des blessures légères au mollet et à la tête suite aux coups de poignard. Face à la furie de l'adversaire, le commissaire de sécurité publique de Dang assis à côté du maire, riposte avec son pistolet automatique, immobilisant l'agresseur par un tir au pied droit

Le suspect a été conduit au Centre Hospitalier Régional de Ngaoundéré, tandis que le maire a été référé à l'hôpital régional. Des enquêtes sont en cours.