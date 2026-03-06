-
CAMEROUN :: Fotso Ngassa triomphe au défi Agritech de la Banque mondiale avec un financement de 40 millions de F :: CAMEROON
Les 40 millions francs CFA sont issus du programme PATNUC pour Gajo Livestock, une plateforme innovante. Après avoir été nommé Ambassadeur de la Croissance de l'Entrepreneuriat et de la Création d'Emplois pour les Jeunes par le gouvernement camerounais, cette réalisation renforce la mission de sa plateforme innovante de transformer l'agriculture africaine.
Gajo Livestock connecte les agriculteurs aux marchés mondiaux, fournit des services vétérinaires experts et offre des crédits sans intérêt pour les produits et services. Avec une intégration d'un système d'IA appelé Farm Genius qui révolutionne le secteur agricole en Afrique."
