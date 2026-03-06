CAMEROUN :: Divorce à Yaoundé : la guerre des époux devant la justice :: CAMEROON

Ils veulent tous les deux divorcer, mais pas de la même manière. Pendant que l'épouse réclame la dissolution du mariage pour violences et adultère, le mari exige la nullité, l'accusant de lui avoir caché une prétendue incapacité à procréer. Bienvenue dans le conflit conjugal de M. et Mme Mbida Essama, qui déchire désormais la Cour d'appel du Centre.

Un mariage, deux stratégies judiciaires

M. Mbida Essama Grégoire et son épouse née Enyegue Virginie Rose sont mariés depuis le 16 juillet 2014. L'union a été célébrée en grande pompe devant l'officier d'état civil et à l'église. Aujourd'hui, ils ne vivent plus ensemble depuis des années. Pourtant, leur séparation est tout sauf paisible. Chacun a saisi la justice avec une stratégie différente pour parvenir au même but : la fin de leur mariage.

Violences, adultère et non-consommation : les griefs de l'épouse

L'épouse a saisi le Tribunal de grande instance du Mfoundi pour obtenir une procédure de divorce. Dans sa requête, elle accuse son mari de violences conjugales, d'injures répétées, d'adultère et de non-consommation du mariage. Des accusations graves qui ont convaincu le tribunal de prononcer le divorce.

La contre-attaque du mari : demander la nullité du mariage

L'époux ne conteste pas la séparation. Il conteste la qualification. Pour lui, ce n'est pas un divorce qui doit être prononcé, mais une nullité du mariage. Il reproche à sa femme de lui avoir dissimulé, au moment des fiançailles, son incapacité supposée à procréer. Une révélation qui, selon lui, vicie le consentement initial. Il a d'abord tenté de faire annuler le mariage religieux devant le tribunal ecclésiastique, sans succès. Il a ensuite saisi le TGI du Mfoundi pour obtenir la nullité civile.

Le scandale judiciaire et l'appel

Le tribunal a rendu sa décision. Il a prononcé le divorce au bénéfice de l'épouse. Pour M. Mbida Essama, c'est un scandale judiciaire. Il refuse cette décision et a relevé appel. L'affaire est désormais pendante devant la Cour d'appel du Centre. Le combat judiciaire se prolonge, alimenté par l'orgueil des deux parties.

Des enjeux qui dépassent le simple divorce

À court terme, ce conflit illustre les failles du système judiciaire face aux stratégies dilatoires. À long terme, il pose une question fondamentale : le droit doit-il trancher sur des questions aussi intimes que la consommation du mariage ou la capacité à procréer ? La jurisprudence qui sortira de cette affaire pourrait faire date.

Alors que les ex-époux s'écharpent devant la Cour d'appel, une question demeure : à force de vouloir gagner leur procès, ne sont-ils pas en train de perdre des années de leur vie ?

