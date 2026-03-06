Camer.be
Socapalm : un suspect arrêté, le piège de la moto volée
La série noire qui terrorise la région où Socapalm, principal employeur local, fait vivre des milliers de familles, connaît un tournant décisif. Un homme, soupçonné d’être l’un des principaux auteurs des meurtres, a été interpellé par la gendarmerie de Finfinda. C’est la moto de la dernière victime qui l’a trahi.

Le dernier meurtre qui a mis le feu aux poudres

Le calme précaire de la région de Lokoundjé a été brisé par une découverte macabre. Dimanche 1er mars, le corps sans vie d’un homme d’une trentaine d’années a été retrouvé près du camp des expatriés du V1, la gorge tranchée. Ce meurtre, le dernier d’une longue liste, a mis le feu aux poudres dans une population déjà exaspérée par l’insécurité.

La tragédie du lynchage

L’émotion populaire a rapidement dégénéré en drame. Dans la foulée de la découverte du corps, un habitant du coin a été faussement accusé d’être le meurtrier. La foule, aveuglée par la colère, l’a lynché. Transporté dans un centre de santé, l’homme, totalement innocent, n’a pas survécu à ses blessures, ajoutant une tragédie à l’horreur des crimes en série.

L’arrestation du suspect principal à Elogbatindi

L’enquête menée par la gendarmerie de Finfinda a cependant progressé de manière significative. Jeudi 5 mars, les forces de l’ordre ont interpellé un individu à Elogbatindi, sur l’axe routier reliant Kribi à Edéa. Présenté comme un dangereux bandit, il a lui aussi subi la colère des habitants sur place, mais a été sauvé in extremis par l’intervention des gendarmes.

L’élément qui a mis les enquêteurs sur sa piste est la moto volée de la victime du 1er mars. L’homme, actuellement en garde à vue, est soupçonné d’être le principal responsable de ces crimes, celui qui tuait froidement. Son arrestation marque une avancée cruciale pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Vers la vérité pour toutes les victimes

Les autorités espèrent que ses aveux permettront de remonter la filière et d’identifier les autres membres du groupe criminel. Les meurtres non élucidés sont nombreux : on compte parmi eux les disparitions tragiques d’Eyamo Anaïs Sidonie, de sa camarade Anonina Dili Anna, du jeune Simplice et de plusieurs autres victimes dont les noms hantent encore la mémoire collective.

Restaurer la confiance, un enjeu majeur

Ce drame soulève un enjeu stratégique majeur pour les forces de l’ordre : restaurer la confiance. La double catastrophe du meurtre et du lynchage montre comment l’insécurité peut fracturer le lien social. À court terme, l’arrestation est un signal fort. À long terme, seule une enquête transparente et des patrouilles préventives pourront éviter que la peur ne redevienne une justice expéditive.

Alors que l’interrogatoire du suspect se poursuit à Finfinda, une question demeure : comment empêcher que la quête de justice ne se transforme, à nouveau, en une chasse à l’homme ?

