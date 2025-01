NIGÉRIA :: Dr Jumoke Oduwole : Une dame au Service du Développement Économique de son pays :: NIGERIA

Le Dr Jumoke Oduwole, ministre du Commerce et de l’Investissement au ministère fédéral de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement de la République fédérale du Nigeria, est prototype de la femme dynamique dotée d’une volonté de transformation du paysage économique nigérian. Avec un impressionnant parcours académique comprenant un LL.B de l’Université de Lagos, un LL.M de l’Université de Cambridge, ainsi qu’un JSM et un JSD de la Stanford Law School aux États-Unis, elle s’est imposée comme une figure incontournable dans le domaine des réformes économiques et des politiques commerciales. Admise au barreau du Nigeria, elle a occupé divers postes de direction sous les administrations de Tinubu et Buhari, ce qui lui a permis d’affiner son expertise et de renforcer son engagement en faveur du développement national.

Un Engagement pour un Nigeria Compétitif

Dans une récente interview accordée au Guardian, Dr Oduwole a souligné son engagement en faveur de la modernisation du commerce et de l’investissement au Nigeria. Son action s’inscrit dans le cadre du programme en huit points du président, qui vise à créer un environnement propice aux affaires et à attirer des investissements durables. Convaincue que la croissance économique du Nigeria repose sur des réformes profondes, elle met en place des initiatives destinées à surmonter les défis structurels du pays et à restaurer la confiance des investisseurs étrangers. Ses priorités incluent l’amélioration de la compétitivité du Nigeria, la diversification de l’économie et la mise en place de réglementations favorisant un climat des affaires transparent et efficient. Elle insiste sur la nécessité de collaborations solides entre le gouvernement, le secteur privé et les partenaires internationaux afin de garantir une prospérité économique à long terme.

Un Parcours Entre Secteurs Public et Privé

Le Dr Oduwole possède une expérience variée qui s’étend des sphères académiques aux secteurs privé et public. En tant qu’ancienne banquière d’investissement et d’entreprise, elle a développé une compréhension approfondie des défis rencontrés par les entreprises, notamment en matière de régulations et d’accès aux financements. Cette expérience lui permet aujourd’hui d’élaborer des politiques économiques pragmatiques et adaptées aux besoins du marché. Au sein du secteur public, elle a été impliquée dans la mise en œuvre de réformes majeures visant à améliorer la gouvernance économique et la transparence des services publics. Son approche équilibrée, conjuguant vision stratégique et application pratique, permet de garantir que les politiques commerciales du Nigeria soient en adéquation avec les tendances mondiales et les attentes des entrepreneurs locaux et internationaux.

Un Message Fort pour les Femmes Nigérianes

Parmi ses nombreuses préoccupations, l’autonomisation des femmes nigérianes occupe une place centrale. Le Dr Oduwole considère que la prospérité du Nigeria passe par une inclusion accrue des femmes dans les sphères économiques et commerciales. Son message aux femmes nigérianes est clair : elles doivent croire en leur potentiel, saisir les opportunités et jouer un rôle actif dans la transformation du pays. Elle œuvre activement à la suppression des obstacles qui freinent l’accès des femmes aux opportunités économiques et encourage des initiatives favorisant leur inclusion dans les investissements et le commerce. Pour elle, la réussite des femmes nigérianes ne bénéficie pas seulement aux individus, mais contribue au développement global de la nation.

Le Nigeria sur la Route de Davos : Un Avenir Prometteur

Dans le cadre de la campagne « Road to Davos », le Dr Jumoke Oduwole insiste sur l’importance de restaurer la confiance des investisseurs internationaux pour faire du Nigeria une destination de choix en matière d’affaires et d’investissements. Elle met l’accent sur la nécessité d’une approche proactive et innovante pour positionner le Nigeria comme un leader économique en Afrique et sur la scène mondiale. Grâce à son leadership visionnaire et à son engagement sans faille, le Dr Jumoke Oduwole s’affirme comme un pilier essentiel de la transformation économique du Nigeria. Son travail, axé sur la réforme, la compétitivité et l’inclusion, façonne un avenir où le Nigeria pourra pleinement exploiter son potentiel et s’imposer comme une puissance économique majeure