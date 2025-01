CAMEROUN :: Le Gouvernement défend son riz subventionné face aux critiques – Soutien au pouvoir d’achat :: CAMEROON

Face à la flambée des prix des denrées de grande consommation, le Gouvernement camerounais a lancé une opération de vente promotionnelle de riz à prix réduit, visant à soulager les ménages les plus vulnérables. Cette initiative, présentée comme une réponse aux « fluctuations erratiques et spéculatives » des marchés, suscite à la fois un engouement populaire et des critiques virulentes.

Un riz subventionné pour toutes les bourses

Le riz subventionné, importé via le Port de Kribi et vendu à un tarif accessible, est au cœur de cette campagne. Le Gouvernement insiste sur la régularité des procédures : le produit dispose d’une « liasse documentaire complète », garantissant sa conformité aux normes sanitaires et légales. « Ce riz peut être consommé en toute quiétude », affirme-t-on, en réponse aux rumeurs sur sa qualité. L’objectif affiché est clair : soutenir le pouvoir d’achat sans esprit partisan, notamment en période de tensions économiques mondiales.

Une initiative ancrée dans la continuité

Cette action s’inscrit dans une tradition étatique d’interventions ciblées lors des périodes festives ou de crises. Cependant, la durée prolongée de la campagne (« au long cours ») et son ampleur inédite en font un pilier de la politique sociale du régime. Les autorités soulignent son « franc succès populaire », malgré les attaques de détracteurs systématiques.

Critiques et réponses du Gouvernement

Certains acteurs économiques et observateurs dénoncent une concurrence déloyale ou remettent en cause l’origine du riz. Le Gouvernement réplique en invitant son promoteur à « engager toutes les actions de droit nécessaires » contre les « pourfendeurs » du produit. Les documents officiels, incluant les certificats de qualité et les autorisations d’importation, sont présentés comme des preuves incontestables de la légitimité de l’opération.

Un enjeu de stabilité sociale

Dans un contexte où l’inflation affecte le panier de la ménagère, le riz subventionné apparaît comme un outil de régulation sociale. Les ménages à faible revenu, majoritaires au Cameroun, y voient une bouée de sauvetage. Pour le régime, c’est aussi un moyen de consolider sa base populaire, à un an de l’élection présidentielle de 2025.