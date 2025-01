CAMEROUN :: Maurice Kamto officialise son fundraising pour la présidentielle 2025 : Stratégie ou pari risqué ? :: CAMEROON

Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a annoncé ce jeudi le lancement officiel d’une campagne de fundraising (collecte de fonds) destinée à financer sa candidature à l’élection présidentielle de 2025. Lors d’une conférence de presse au siège de son parti à Yaoundé, il a appelé ses sympathisants à une mobilisation financière sans précédent pour « concrétiser un projet de changement ».

Un appel aux dons pour contourner les obstacles financiers

Face aux difficultés d’accès aux financements publics et aux pressions présumées sur les bailleurs privés, Kamto mise sur la contribution directe des citoyens. « Chaque franc compte pour briser les barrières d’un système verrouillé », a-t-il déclaré, promettant une gestion transparente des fonds collectés. Les donateurs pourront contribuer via une plateforme sécurisée, avec des reçus officiels et des contreparties symboliques (badges, rencontres virtuelles).

Une stratégie inspirée des modèles internationaux

Ce fundraising s’inspire des campagnes de financement participatif utilisées lors d’élections en Europe et aux États-Unis. Le MRC souligne que cette méthode renforce la légitimité populaire du candidat, en évitant les dépendances envers des intérêts privés ou étrangers. Cependant, des analystes politiques rappellent les risques : faible culture du don politique au Cameroun, surveillance accrue des transactions, et méfiance envers les promesses de transparence.

Réactions contrastées dans l’opposition et la société civile

Si des partisans saluent une initiative « révolutionnaire », d’autres voix, y compris au sein de l’opposition, dénoncent une opération « désespérée » face à l’impossibilité de rivaliser avec les ressources du Rdpc (parti au pouvoir). La société civile, quant à elle, exige des garanties sur l’utilisation des fonds. « Sans audit indépendant, cette démarche reste suspecte », alerte un responsable d'une ONG.

Enjeux pour 2025 : Credibilité et mobilisation

Pour Kamto, candidat arrivé deuxième en 2018 avec 14 % des voix, ce fundraising est aussi un test de sa capacité à mobiliser au-delà de son électorat traditionnel. La réussite de cette campagne conditionnera sa visibilité médiatique, ses déplacements en région et l’organisation de meetings. Un échec pourrait affaiblir sa posture de principal challenger de Paul Biya.