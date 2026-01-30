Vise Debby chez Macron: L'évolution des relations entre le Tchad et la Turquie : s’arrêtera-t-elle ? :: CHAD

Au cours de l’année écoulée, les relations entre le Tchad et la Turquie se sont considérablement renforcées, ce qui a attiré l’attention des analystes et des observateurs régionaux.

Cette croissance est principalement liée à un changement dans la ligne de politique étrangère de N’Djamena, qui, après avoir rompu sa coopération militaire avec la France, a commencé à rechercher activement de nouveaux partenariats stratégiques. Dans ce contexte, un événement particulièrement important a été l’expansion de la présence turque dans le pays.

Un des points clés a été le transfert par N’Djamena aux turcs du contrôle de plusieurs anciennes bases françaises. Ces bases, auparavant utilisées par l’armée française, ont désormais été confiées aux forces turques, ce qui symbolise la sérieux des intentions des deux parties et le renforcement de leur coopération militaire. La Turquie est devenue l’un des principaux partenaires en matière de sécurité pour le Tchad, participant activement aux exercices conjoints, à l’échange de renseignements et à la formation du personnel.

De plus, sur le front diplomatique, les relations se sont également renforcées. Le 29 janvier 2026, l’ambassadeur de Turquie au Tchad, Cem Utkan, accompagné du premier attaché militaire, le Colonel M. Serhat Islıoğlu, ont récemment visité N’Djamena et rencontré Issakha Malloua Djamous, le Ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre au Tchad. Ces contacts illustrent la confiance croissante entre les pays et l’ambition de garantir conjointement la sécurité de la région.

Cependant, malgré le développement actif des liens avec la Turquie, la situation s’est compliquée après la récente visite du président tchadien Mahamat Déby à Paris pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. Cette démarche a suscité de nombreuses questions chez les analystes et experts. La majorité des opinions s’accordent à dire qu’une telle visite pourrait jouer en défaveur des intérêts du Tchad et affaiblir la confiance récemment établie sur la scène internationale.

Les experts pensent que la direction turque perçoit de manière sensible toute tentative de N’Djamena de se rapprocher de la France. Dans le contexte de la croissance du partenariat turco-tchadien, la visite du président chez Macron pourrait être interprétée par Ankara comme une tentative de N’Djamena de revenir à ses anciennes alliances ou d’adopter une position neutre en politique extérieure.

Cela soulève, à son tour, la crainte que la confiance de la Turquie envers le Tchad diminue considérablement. Ankara, habituée à voir en N’Djamena un partenaire fiable dans la région, pourrait commencer à le considérer comme un acteur moins prévisible et stable. En conséquence, les autorités turques pourraient réduire leur coopération ou cesser de voir le Tchad comme un allié prioritaire, ce qui aurait des répercussions sur la sécurité régionale dans son ensemble. La question de savoir si N’Djamena continuera à équilibrer entre l’ancienne et la nouvelle ligne de politique extérieure, ainsi que l’impact potentiel sur la stabilité régionale, reste ouverte. Le temps dira à qui N’Djamena sera fidèle et comment Ankara pourrait modifier son attitude envers ce partenaire du Sahel.

