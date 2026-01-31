-
© Camer.be : Toto Jacques
- 31 Jan 2026 14:10:24
- |
- 328
- |
-
CAMEROUN :: La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP :: CAMEROON
La mort tragique d’un jeune ouvrier camerounais sur un chantier isolé lève le voile sur des pratiques opaques. Patrick Damboura est décédé dans des circonstances troubles alors qu’il travaillait pour le groupe chinois CGCOC, un acteur majeur du BTP au Cameroun. Son cas emblématique interroge les conditions de travail imposées aux ouvriers locaux par certaines multinationales.
Un décès solitaire dans l’indifférence
Patrick Damboura a été retrouvé sans vie dans son logement, après avoir présenté des symptômes graves non pris en charge. Recruté il y a six ans, il avait été muté à des centaines de kilomètres de sa famille, dans la région de l’Extrême-Nord. Malgré une santé déclinante marquée par une toux violente, aucune assistance médicale adéquate ne lui a été fournie. Son isolement géographique et sanitaire apparaît comme un facteur clé de ce drame.
La défausse troublante d’une multinationale
La réaction de l’entreprise CGCOC Group après le drame a suscité l’indignation. Informée par des collègues via Facebook et non par son employeur, la famille s’est heurtée à un déni de responsabilité. La direction aurait argué que le décès n’étant pas survenu directement sur le chantier, elle n’avait pas à intervenir. Elle n’a proposé qu’une somme symbolique de 100 000 FCFA, présentée comme le dernier salaire, laissant le corps en morgue et la famille démunie. Cette position soulève une question fondamentale sur le devoir de protection de l’employeur.
Un système qui sacrifie les plus vulnérables
Cette affaire dépasse le cas individuel. Elle révèle un système où des travailleurs camerounais sont envoyés sur des chantiers reculés sans garanties suffisantes. L’absence de suivi médical, de protocole d’urgence et de transparence en cas d’accident est pointée du doigt. La famille, financièrement incapable de rapatrier le corps ou d’engager des poursuites, symbolise le déséquilibre de pouvoir face à un géant industriel. Un appel a été lancé au ministère du Travail et à la justice camerounaise pour une enquête indépendante.
La mort de Patrick Damboura marquera-t-elle un tournant dans la protection des ouvriers locaux face aux intérêts des grands groupes étrangers ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
Douala : le Premier ministre ordonne la reprise immédiate du scanning portuaire
La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP
Cameroun 2026 : la guerre souterraine pour contrôler les élections
Endettement du Cameroun : le ministre Motaze défend sa gestion face aux critiques
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1029317
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 565545
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 453224
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386631
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 225577
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 215850