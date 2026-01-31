-
CAMEROUN :: Supergooal Missions : achète de nombreux lots avec tes points gagnés :: CAMEROON
Des points et de nombreux cadeaux à remporter
La bataille et la concurrence sont désormais au rendez-vous pour tous les parieurs avec SUPERGOOAL MISSIONS. Une nouvelle attraction pour non seulement s’offrir les différents prix mis en jeu mais surtout engranger des points pour parier dans le sport. Une initiative que le leader des Paris sportifs déroulera le tapis rouge aux meilleurs à travers Supergooal !
Ne rien faire est mieux que d’être occupé à ne rien faire. Avec Supergooal la chance est à votre portée.
L’opportunité à ne pas manquer
Jouez aux jeux de Casino vedettes, vivez une nouvelle expérience et gagnez des points bonus supplémentaires.
Trouvez des objectifs spécifiques que vous rapporteront des points instantanément sur votre compte.
De nombreux lots à gagner que seul le leader des paris sportifs offre. Cumulez de nombreux points à chaque étape et devenez le meilleur et surtout soyez le premier partout.
Des jeux à la hauteur des attentes notamment :
- WIN & GO
- SUPER HELI
- TOUTES LES MACHINES A SOUS EXPANSE
- GATE OF OLIMPIA.
Avec le BRONZE les points vont jusqu’à 65 000 ;
Avec l’ARGENT les points vont de 65 001 à 165 000 ;
Avec l’OR les points vont de 165 001 jusqu’à l’infini.
NB : À la date d’anniversaire de votre compte, vous bénéficiez de 50 points.
Avec les points, vous pouvez acheter des bonus CASINO et des bonus SPORT.
Supergooal- pariez peu, gagnez gros !
Mots-clés : Supergooal, Inscription, SUPERGOOAL MISSIONS
