Camer.be
Supergooal Missions : achète de nombreux lots avec tes points gagnés
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Supergooal Missions : achète de nombreux lots avec tes points gagnés :: CAMEROON

Des points et de nombreux cadeaux à remporter

La bataille et la concurrence sont désormais au rendez-vous pour tous les parieurs avec SUPERGOOAL MISSIONS. Une nouvelle attraction pour non seulement s’offrir les différents prix mis en jeu mais surtout engranger des points pour parier dans le sport. Une initiative que le leader des Paris sportifs déroulera le tapis rouge aux meilleurs à travers Supergooal !

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !!!

Ne rien faire est mieux que d’être occupé à ne rien faire. Avec Supergooal la chance est à votre portée.

L’opportunité à ne pas manquer

Jouez aux jeux de Casino vedettes, vivez une nouvelle expérience et gagnez des points bonus supplémentaires.

Trouvez des objectifs spécifiques que vous rapporteront des points instantanément sur votre compte.

De nombreux lots à gagner que seul le leader des paris sportifs offre. Cumulez de nombreux points à chaque étape et devenez le meilleur et surtout soyez le premier partout.

Des jeux à la hauteur des attentes notamment :

Avec le BRONZE les points vont jusqu’à 65 000 ;

Avec l’ARGENT les points vont de 65 001 à 165 000 ;

Avec l’OR les points vont de 165 001 jusqu’à l’infini.

NB : À la date d’anniversaire de votre compte, vous bénéficiez de 50 points.

Avec les points, vous pouvez acheter des bonus CASINO et des bonus SPORT.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, SUPERGOOAL MISSIONS

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

The Unraveling Grip on how France's Covert War in the Sahel is Failing
Jean-Claude Shanda Tonme s’indigne face au décès de Bandolo Manga Marie
Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP
Stade d'Olembé : les 163 milliards de l'oubli et de l'impunité
Supergooal Missions : achète de nombreux lots avec tes points gagnés
Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence
Protégez votre vie privée avec un VPN en France
Drame au carrefour MEEC : un conteneur écrase un taxi et fait deux morts à Yaoundé
Meurtre à Odza : un évadé de prison sème la terreur à Yaoundé
Incidents pendant la finale de la Can 2025: La CAF sanctionne les responsables
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:49
1er février 1962- 1er février 2026, 64 ans déjà:Un épisode tragique oublié de l'histoire du Cameroun

1er février 1962- 1er février 2026, 64 ans déjà:Un épisode tragique oublié de l'histoire du Cameroun
07:56
The Unraveling Grip on how France's Covert War in the Sahel is Failing

The Unraveling Grip on how France's Covert War in the Sahel is Failing
07:09
Jean-Claude Shanda Tonme s’indigne face au décès de Bandolo Manga Marie

Jean-Claude Shanda Tonme s’indigne face au décès de Bandolo Manga Marie
01:34
George Weah dénonce le lien entre mandats illimités et coups d'État en Afrique

George Weah dénonce le lien entre mandats illimités et coups d'État en Afrique
00:48
L'État fantôme, un peuple face au silence de ses institutions

L'État fantôme, un peuple face au silence de ses institutions

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo