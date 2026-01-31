Camer.be
Stade d'Olembé : les 163 milliards de l'oubli et de l'impunité
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Stade d'Olembé : les 163 milliards de l'oubli et de l'impunité :: CAMEROON

Cinq ans après la CAN, le stade d'Olembé n'est plus qu'une coquille vide. L'infrastructure phare du Cameroun, construite pour incarner la modernité, sombre dans une décrépitude accélérée. Son état symbolise un gouffre financier de 163 milliards de FCFA et un profond sentiment d'impunité, alors qu'un vaste réseau de détournement de fonds a été mis au jour sans suite judiciaire.

Un héritage en ruine

Conçu pour être un joyau, le stade est aujourd'hui non fonctionnel sur de nombreux aspects. Les équipements se dégradent, certaines installations sont déjà hors d'usage. Cette décomposition rapide interroge la qualité des matériaux et du travail réalisé. La fierté nationale s'est transformée en un rappel quotidien des promesses non tenues et de la mauvaise gestion. L'écart est frappant entre la maquette ambitieuse présentée initialement et la réalité du site livré.

Le scandale financier étouffé

L'ampleur des soupçons de corruption entourant ce chantier a pourtant été documentée. Des investigations ont révélé des irrégularités massives dans l'attribution des marchés et l'utilisation des crédits. Malgré ces révélations, aucun responsable n'a été sérieusement inquiété. Cette absence de redevabilité renforce un climat où les grands projets semblent échapper à tout contrôle démocratique. L'argent public s'est évaporé sans que la justice ne retrace son parcours.

Un symbole de la gouvernance en question

Le stade d'Olembé dépasse le simple cas d'un équipement mal entretenu. Il est devenu le symbole tangible d'un système où l'opacité et l'impunité priment sur l'intérêt général. Pour les citoyens, il représente des hôpitaux, des écoles ou des routes qui n'ont jamais été construits. La dégradation physique de l'édifice reflète une érosion plus profonde : celle de la confiance dans les institutions.

Alors que les écailles tombent littéralement de la structure, une question demeure : qui répondra de ce qui est perçu comme le gaspillage d'une richesse nationale ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#StadeOlembe #Cameroun #Corruption #PaulBiya #Infrastructure #GaspiFinancier #Redevabilite #CAN2021 #Sport #Afrique

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP
Stade d'Olembé : les 163 milliards de l'oubli et de l'impunité
Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence
Drame au carrefour MEEC : un conteneur écrase un taxi et fait deux morts à Yaoundé
Meurtre à Odza : un évadé de prison sème la terreur à Yaoundé
Incidents pendant la finale de la Can 2025: La CAF sanctionne les responsables
Décès à Kinshasa de Roland-Gilbert Okito Lumumba, fils cadet de Patrice Emery Lumumba
Chirurgie à haut risque : l’Hôpital Général de Yaoundé réussit sa 18ᵉ transplantation rénale
Yaoundé : Deux ministres rivalisent dans la lutte contre l'insalubrité urbaine
Garoua : Un incendie ravage le marché Mbororo aux premières heures du jour
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:05
Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union

Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
14:30
Douala : le Premier ministre ordonne la reprise immédiate du scanning portuaire

Douala : le Premier ministre ordonne la reprise immédiate du scanning portuaire
14:10
La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP

La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP
13:54
Cameroun 2026 : la guerre souterraine pour contrôler les élections

Cameroun 2026 : la guerre souterraine pour contrôler les élections
12:54
Endettement du Cameroun : le ministre Motaze défend sa gestion face aux critiques

Endettement du Cameroun : le ministre Motaze défend sa gestion face aux critiques

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo