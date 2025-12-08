-
© Camer.be : Léandre Ndzié
- 08 Dec 2025 08:58:01
- |
- 412
- |
-
CAMEROUN :: Bokito : une élève arrêtée pour le meurtre de son nouveau-né :: CAMEROON
Une élève d’une vingtaine d’années, inscrite au Lycée Technique de Bokito, a été arrêtée vendredi 28 novembre 2025 dans le village Ossimb I, dans l’arrondissement de Bokito (Mbam-et-Inoubou, région du Centre), pour infanticide présumé.
Selon des sources locales, la jeune femme aurait mis fin à la vie de son bébé juste après l’accouchement. Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont interpellé la suspecte. Elle a d’abord été conduite dans une formation sanitaire pour un examen de santé avant d’être placée en garde à vue.
Pour l’heure, aucun mobile n’a été évoqué par la jeune femme, et les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui a profondément choqué la communauté locale.
