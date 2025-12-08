CAMEROUN :: Garoua passe au vert avec son premier bus électrique :: CAMEROON

L’histoire des transports urbains au Cameroun vient de tourner une page décisive. Garoua, capitale de la région du Nord, a officiellement accueilli le premier bus électrique de son histoire, matérialisant ainsi une promesse gouvernementale faite en juillet. Ce véhicule d’une capacité de vingt-sept passagers, opéré par la toute nouvelle Société de Transport de Garoua (STG), incarne une volonté affirmée de modernisation et d’engagement écologique. Il ne s’agit pas d’un simple achat de véhicule, mais de l’acte fondateur d’une mobilité verte ambitieuse pour la ville.

La particularité et la force de ce projet résident dans son approche intégrée. Le bus sera en effet rechargé grâce à l’énergie produite par la centrale solaire de 30 MW de la ville. Cette symbiose entre transport durable et énergie renouvelable locale est un modèle de circularité vertueuse. L’objectif est clair : s’affranchir progressivement de la dépendance aux carburants fossiles, onéreux et polluants, pour capitaliser sur l’abondant ensoleillement de la région. Cette initiative pourrait bien inspirer une révolution des transports dans d’autres métropoles camerounaises.

Cependant, cette innovation se confrontera nécessairement aux réalités du terrain. La cohabitation avec un trafic dense dominé par les deux-roues motorisés, ainsi que la robustesse du réseau électrique face à une demande de charge croissante, constituent des défis pratiques majeurs. L’adaptation de l’infrastructure et des usages sera la clé pour transformer cette prouesse technologique en un service fiable et pérenne. Le succès de cette première expérience sera déterminant pour l’avenir de la transition écologique des transports au Cameroun. Pensez-vous que ce bus électrique ouvre la voie à une généralisation des transports propres dans les villes africaines ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp