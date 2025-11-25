CAMEROUN :: Effondrement du Pont à Mbangassina : L'Incivisme des Gros Porteurs Dévastateur pour les Infrastructu :: CAMEROON

La commune de Mbangassina, dans la région du Centre du Cameroun, a été confrontée la semaine dernière à un incident critique ayant paralysé une partie de son réseau routier. Le pont assurant la liaison vitale entre Nyamballa rural et Nyamanga 2 a cédé sous la charge excessive d'un camion de sable à douze roues. Cet événement, bien que local, met en lumière un défi national persistant : la fragilité des infrastructures routières face à la surcharge et, surtout, l'ampleur de l'incivisme routier.

Au lendemain de l'effondrement, le maire de Mbangassina, Bernard Mboene, s'est rendu sur le site pour constater les dégâts et a publiquement condamné ce qu'il a appelé « l’incivisme de certains conducteurs de gros porteurs ». Il a rappelé l'existence d'un arrêté municipal datant de 2020 qui interdisait formellement la circulation des véhicules lourds sur cet axe précis, soulignant une transgression délibérée des règles de gouvernance locale visant à protéger les ouvrages d'art.

L'incident a immédiatement coupé cet axe essentiel, impactant les usagers et l'économie locale. Le coût et le temps nécessaires à la construction d'un nouveau pont en dur risquant d'être longs, la municipalité a rapidement mis en œuvre des solutions d'urgence. En concertation avec la chefferie traditionnelle et le comité de développement local, un ponceau temporaire en bois a été installé. Cette solution de fortune permet, pour l'instant, le passage des piétons et des véhicules légers, assurant une continuité minimale du trafic en attendant un financement et une planification pour une structure pérenne.

Cet effondrement n'est malheureusement pas un cas isolé et illustre la nécessité d'une réglementation plus stricte et d'un contrôle plus rigoureux du tonnage des véhicules de transport lourd au Cameroun. La surcharge des camions est une pratique courante qui dégrade non seulement les routes goudronnées, mais menace aussi sérieusement la sécurité des ouvrages plus anciens. La résilience de la communauté, qui s'est organisée pour installer la solution temporaire, montre l'importance de l'action rapide des autorités locales face aux défaillances causées par le non-respect des lois.

