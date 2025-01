CAMEROUN :: Chefferie Bangoua : deux rois célèbrent le dramaturge Félix Njandja :: CAMEROON

L’élite du Ndé, homme de culture, écrivain prolifique a été consacré icône de la 3e édition du projet Piknik théâtre le 28 décembre dernier.

Aux côtés de l’autre icône désignée, Alex Davis Longang, les chefs supérieurs, rois des groupements Bangoua, S.M Djampou Tchatchouang Anick Julio ; et Bandrefam, S.M Tchomgang Georges ; Menkam Félix Njandja ont célébré Félix Njandja comme il se doit pour ses créations littéraires.

L’auteur de près de dix ouvrages, « Le drame d’Aissatou Abba, La recherche du graal, Zeukap, Rachel 1 et 2 », entre autres, est désormais compté parmi les icônes honorées par cette initiative des hommes du théâtre camerounais. Après Ambroise Mbia à la première édition à Mfida dans le département de la Mefou-et-Akono; Massam a Biroko dans le Mbam-et-Inoubou, menkam Félix Njandja a permis au fils et filles Bangoua de traverser l’année 2024 avec l’esprit du théâtre. Il a tenu à remercier les rois qui l’ont honoré, le maître d’œuvre de Piknik théâtre, Stéphane Tchonang ; les près de 20 artistes venus le célébrer.

L’élite a offert une veillée artistique le 27 à sa résidence et l’apothéose de la 3e édition de Piknik s’est tenue le 28 décembre dernier à la chefferie supérieure Bangoua. Le roi lui a remis avec Alex David le diplôme d’excellence pour leur contribution à l’art camerounais et surtout pour ses actions de développement à Bangoua.

L’initiateur du Piknik théâtre, Stéphane Tchonang, par ailleurs metteur en scène, comédien et enseignant d'art dramatique, déclare que c’est une manière de renouer avec l'essence du théâtre, cet art de la fête, où dans un esprit de convivialité, acteurs et spectateurs se rencontraient sans clivage social pour vivre, rire des crises diverses sans que jamais la morale ne soit de jouer les moralisateurs. « Le Piknik Théâtre, comme le pique-nique tout court, nous offre donc l'opportunité de renouer avec cette belle tradition festive. Il charrie plusieurs objectifs : créer une occasion de rencontres trans-générationnelles, œuvrer à la conservation du patrimoine théâtral camerounais, réintégrer le théâtre dans les habitus traditionnels et contemporains pour contribuer à son développement durable ».

Au niveau du déroulé, Stéphane Tchonang indique le Piknik théâtre se présente comme un spectacle qui réunit au même endroit artistes, hommes et femmes.