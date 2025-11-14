Camer.be
Action : Des jeunes camerounais répondent à l’appel du chef de l’État
CAMEROUN :: SOCIETE

Le 6 novembre dernier, à l’occasion de son discours d’investiture, le président de la République, Paul Biya, a réaffirmé sa volonté de placer les jeunes et les femmes au cœur de son action pour les sept années à venir. « Tout au long de ce septennat, l’un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes », a déclaré le Chef de l’État.

Dans la dynamique de cet appel, un collectif de jeunes Camerounais issus de divers corps professionnels  enseignants, ingénieurs, médecins, magistrats, sportifs, administrateurs  s’est constitué pour manifester son engagement à contribuer à la mise en œuvre de cette vision présidentielle.

Placés sous la coordination de M. Ekollo Georges Dicka, Économe à l’hôpital Laquintinie de Douala et diplômé de l’Enam, ces jeunes se présentent comme une jeunesse compétente, responsable et déterminée à participer activement au développement du Cameroun.

À travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, ils réaffirment leur disponibilité à servir la Nation et à accompagner le gouvernement dans ses efforts de modernisation et de performance. Leur ambition : démontrer que la jeunesse camerounaise constitue un levier essentiel du progrès national et un atout majeur pour le rayonnement du pays dans le concert des nations.

Cette mobilisation s’inscrit pleinement dans la volonté du Président de la République de faire de la jeunesse un acteur clé de la réussite du septennat des grandes espérances.

