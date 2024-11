CAMEROUN :: Musique : Didy, coup d'essai coup de maître. :: CAMEROON

Didy, talentueux rappeur et cadre marketing, trace son chemin dans l'univers musical camerounais avec des titres qui marquent les esprits. Après un début poignant avec "Ne t'en vas pas", sa collaboration avec Nabila, Didy a touché son public avec "N'oublie pas", une chanson pleine d'émotion, dédiée à un être cher disparu.

Mais c'est avec "Bissa coco bis" que Didy fait un virage audacieux et enflamme le pays. Ce titre, qui pourrait sans forcer figurer parmi les sons de décembre, incite chacun à bouger et à laisser parler son esprit festif. La cadence entraînante et le rythme vibrant de "Bissa coco bis" créent un engouement national, et un mouvement est même né pour atteindre le cap d'un million de vues sur YouTube.

Entre musique et marketing, Didy prouve qu'il sait toucher le public de multiples façons. Avec "Bissa coco bis", il s'impose comme l'une des nouvelles voix qui fait rayonner le Cameroun.