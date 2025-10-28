CAMEROUN :: Paul Biya réélu pour un huitième mandat : l’AJECEEEM exprime son soutien au président :: CAMEROON

Le Conseil constitutionnel a rendu public ce lundi 27 octobre 2025 la réélection de Paul Biya, qui remporte 53,66% des voix exprimées.

Le candidat du RDPC rassemble exactement 2 474 179 suffrages, validant ainsi son huitième mandat consécutif à la tête du Cameroun.

Suite à cette annonce officielle, l’Association des Jeunes Camerounais pour l’Émergence et l’Évolution Multidimensionnelle (AJECEEEM) a souhaité témoigner publiquement son soutien au président réélu. Dans un communiqué signé par Inoussa Kamche, l’association adresse ses « chaleureuses félicitations » à Paul Biya.

« Nous sommes convaincus que votre leadership continuera à guider notre pays vers le développement et la prospérité », écrit le président de l’AJECEEEM. Le message souligne aussi l’engagement de l’association à accompagner le chef de l’État : « Nous sommes à vos côtés pour soutenir vos initiatives et participer à la construction d’un Cameroun meilleur. »

Ce soutien s’inscrit dans un contexte où Issa Tchiroma Bakary, principal rival du président sortant, a recueilli 35,19% des voix. Les autres candidats se partagent le reste des suffrages : Cabral Libii (3,41%), Bello Bouba Maïgari (2,45%), Patricia Tomaïno Ndam Njoya (1,66%), et Joshua Osih (1,21%).

Avec ce résultat, Paul Biya entame un nouveau mandat de sept ans, qui pourrait le maintenir au pouvoir jusqu’en 2032. Par la voix d’Inoussa Kamche, l’AJECEEEM se positionne ainsi comme l’une des structures qui appuient cette continuité politique.

