L’Association Convergence Républicaine, sous la coordination du Professeur Jean Gatsi, titulaire hors échelle et agrégé international des Facultés de droit, porte une prise de position citoyenne face à l’actualité politique au Cameroun.

À la suite du verdict rendu par le Conseil Constitutionnel de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, confirmant ce 27 octobre l’élection du Président Paul Biya, la Convergence Républicaine appelle au respect des institutions et de la légitimité démocratique.

Pour l’association, toute contestation hors du cadre légal ou tentative d’insurrection constitue une menace grave pour la stabilité et la paix nationale. Le Professeur Jean Gatsi souligne que la dissolution des mouvements politiques qui s’engagent dans la rébellion ou le désordre public reste une sanction suprême et nécessaire, pour préserver l’ordre républicain et éviter une guerre civile.

La Convergence Républicaine insiste sur la nécessité de se soumettre à l’ordre légal. « Allez-vous renoncer à un putsch civil pour rester dans la République ? Je vous y exhorte », écrit le Pr Jean Gatsi, coordonnateur de l’association Convergence républicaine. En cas de persistance sur “voie de la rébellion”, le leader de l’association poursuit en ces termes : « Vous finirez en prison seul, abandonné par ceux ceux que vous avez tenté d’instrumentaliser, si vous continuez à défier l’État ».

L’intervention du professeur Jean Gatsi, au nom de l’Association Convergence Républicaine, réaffirme ainsi la confiance dans les institutions et lance un appel vibrant à l’engagement civique de tous les Camerounais pour une nation unie, stable et souveraine.

