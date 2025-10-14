Camer.be
Ekani Ottou quitte le FDC : une démission choc après la sortie d'Atangana
Ekani Ottou quitte le FDC : une démission choc après la sortie d'Atangana

Le paysage politique camerounais est secoué par un événement majeur. Ekani Ottou, Directeur National du Front des Démocrates Camerounais (FDC), a présenté sa démission dans un communiqué solennel daté du 14 octobre 2025. Ce départ, intervenu après sept années de loyaux services, fait suite à ce qu'il qualifie de "sortie inappropriée et suspecte" du président national Denis Emilien Atangana. Cette décision marque un tournant critique pour le parti et jette une lumière crue sur les tensions internes qui le traversent.

Psychologue social et stratège en communication, Ekani Ottou a joué un rôle clé dans l'établissement de la crédibilité sociale du FDC depuis 2018. Dans son communiqué, il revendique avoir constamment œuvré à clarifier la culture interne du parti et à éliminer un "mélange de genres" persistant dans son fonctionnement. Son action s'était inscrite dans une dynamique de consolidation du parti à travers les multiples scrutins et les plaidoiries au Conseil Constitutionnel.

La rupture définitive est intervenue à la suite de la récente conférence de presse du président Atangana, tenue après l'élection présidentielle et l'annonce de la rupture avec le candidat Hiram Iyodi. Ekani Ottou affirme avoir découvert la candidature de ce dernier sous la bannière du FDC sur les réseaux sociaux, un mode de fonctionnement qu'il désapprouve. Cette démission politique souligne les profonds désaccords stratégiques au sein de la direction du parti et illustre une crise interne qui dépasse le simple cadre personnel.

Dans une phrase cinglante, l'ancien directeur national livre son diagnostic sur l'opposition camerounaise : "Le public dit de 'l'opposition' camerounaise qu'elle est décevante, elle n'existe peut-être pas..." Cette conclusion amère justifie sa quête d'un "environnement conforme à ses valeurs". Ce scandale politique intervient à un moment charnière et pose avec acuité la question de l'avenir du FDC, privé de l'un de ses éléments les plus visibles et structurants.

Cette séquence révèle les difficultés structurelles d'une certaine opposition camerounaise à maintenir une ligne cohérente et une unité de façade. Le départ d'Ekani Ottou, acteur clé de la communication et de l'ancrage terrain du parti, représente une perte significative et symbolique. Il ouvre une période de grande incertitude pour la formation politique, qui devra sans doute procéder à une profonde remise en question pour incarner une alternative crédible dans le paysage politique national.

