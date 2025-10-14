CAMEROUN :: Serge Espoir Matomba appelle à la sérénité dans l’attente des résultats officiels :: CAMEROON

À la suite du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, le candidat Serge Espoir Matomba a publié un communiqué de presse invitant ses partisans et l’opinion publique à la patience et à la responsabilité en attendant la proclamation officielle des résultats.

Selon le communiqué, les équipes de campagne de M. Matomba sont actuellement à pied d’œuvre pour compiler les résultats transmis par leurs représentants déployés à travers le pays. Ce travail se base sur les procès-verbaux issus des bureaux de vote.

« Pendant que ce travail de compilation se fait, nous tenons à rassurer que nous attendons avec sérénité et responsabilité la proclamation des résultats par la source officielle », précise le texte signé à Yaoundé par le Premier Secrétaire du parti Rénovation Sociale.

Le candidat s’est engagé à respecter le verdict des urnes, affirmant : « Quelle que soit l’issue de ce processus, nous nous alignerons du côté de la majorité des voix exprimées par le peuple camerounais. » Il a réaffirmé son attachement aux valeurs de démocratie, de transparence et de paix.

Serge Espoir Matomba a également tenu à remercier l’ensemble de ses militants, sympathisants et partenaires pour leur mobilisation exemplaire tout au long de la campagne et pour la confiance qu’ils continuent de lui témoigner.

Ce communiqué s’inscrit dans un climat post-électoral marqué par une forte attente au sein de l’opinion nationale, alors que les regards sont tournés vers les autorités compétentes pour la proclamation officielle des résultats.

