La contestation des résultats de la présidentielle 2025 au Cameroun prend une nouvelle tournure avec la réponse cinglante de Maurice Djiongo au ministre Grégoire Owona. Ce dernier avait argué que la victoire revendiquée par Issa Tchiroma du FSNC était invalide en raison de l'absence de procès-verbaux complets. Une affirmation que Djiongo qualifie d'interprétation inexacte et trompeuse de la réalité du scrutin.

Le responsable du FSNC développe un argumentaire précis pour contrer cette position gouvernementale. Il explique que les bureaux non couverts par ses représentants ne signifient pas absence de vote, mais révèlent plutôt des zones où ses équipes n'ont pu accéder pour des raisons logistiques ou sécuritaires. C'est précisément dans ces secteurs sans supervision indépendante qu'ELECAM aurait centralisé les résultats sans contre-vérification possible, créant des conditions propices à des manipulations électorales potentielles au profit du candidat Paul Biya.

Sur le plan statistique, Maurice Djiongo avance des calculs précis pour étayer sa position. En analyse électorale, une marge d'incertitude concernant moins de trente pourcent du total des bureaux ne modifierait pas la cohérence générale des résultats. Sur les trente-et-un mille bureaux de vote que compte le pays, cela correspond à environ neuf mille trois cents bureaux maximum. Le responsable estime que tant que ce seuil n'est pas dépassé, le résultat du FSNC conserve sa solidité statistique et sa légitimité politique.

Le débat dépasse la simple question arithmétique des procès-verbaux manquants pour toucher à la transparence du processus. Djiongo retourne l'argument du ministre en soulignant que couvrir tous les bureaux de vote ne garantit pas l'authenticité des résultats si les procès-verbaux publiés ont été réécrits. La sérénité affichée par le parti au pouvoir reflèterait davantage la confiance d'une formation politique dans un système électoral qu'elle contrôle depuis quatre décennies plutôt qu'une réelle garantie démocratique.

La conclusion de Maurice Djiongo recentre le débat sur l'exigence fondamentale de transparence. Le FSNC ne prétend pas disposer de la totalité des procès-verbaux, mais affirme détenir suffisamment de résultats vérifiables et représentatifs pour établir une victoire fondée sur la volonté populaire. Il lance un appel direct au ministre Grégoire Owona pour qu'il publie sans délai le nombre exact de bureaux non couverts par le FSNC, permettant ainsi aux analystes indépendants d'évaluer objectivement la portée réelle des écarts. Cette publication constituerait selon lui la seule manière de rendre ce débat démocratique véritablement transparent et crédible aux yeux des Camerounais et de la communauté internationale.

