Camer.be
Issa Tchiroma revendique la victoire, ses partisans résistent
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Issa Tchiroma revendique la victoire, ses partisans résistent :: CAMEROON

La scène politique camerounaise vit des heures décisives suite à la élection présidentielle 2025. Dans un climat tendu, Issa Tchiroma, candidat à la magistrature suprême, affirme avoir remporté le scrutin avec une écrasante majorité à Bafoussam, où ses résultats dépasseraient quatre-vingts pour cent. Cette déclaration intervient alors que des événements troublants secouent la région de l'Ouest.

La régionale du FSNC subirait actuellement des pressions inquiétantes. Selon des sources proches de ce parti, ses membres seraient retenus contre leur gré au Palais de justice de la localité. Leur tort ? Avoir opposé une résistance ferme à des tentatives de corruption visant à falsifier les procès-verbaux. Cette situation alarmante soulève de sérieuses questions sur la transparence du scrutin et l'intégrité des résultats en cours de compilation.

Cette affirmation de victoire trouve un écho particulier dans l'analyse du Pr Jean Bahebeck. Ce dernier apporte un éclairage juridique saisissant en défendant la légitimité de la proclamation de Tchiroma. "Rien dans la loi n'interdit à un candidat de déclarer sa victoire lorsqu'il est convaincu de détenir les preuves de son succès", affirme-t-il, soulignant que cette démarche s'inscrirait dans un cadre parfaitement légal.

Sur le terrain, l'engouement populaire se manifeste par des gestes spontanés et symboliques. De jeunes militants, animés par une foi inébranlable en la victoire de leur champion, ont monté une garde vigilante devant sa résidence privée. Cette mobilisation citoyenne, pacifique mais déterminée, vise à protéger l'homme qu'ils considèrent déjà comme le président légitimement élu, dans un contexte où les tensions politiques s'intensifient.

Ces développements créent une attente palpable au sein de l'électorat et des observateurs internationaux. La balle est désormais dans le camp des institutions électorales, dont la crédibilité est mise à l'épreuve. Leur capacité à garantir un dénouement conforme à la volonté populaire exprimée dans les urnes conditionnera la stabilité du pays. La communauté nationale suit avec une attention particulière l'évolution de cette crise post-électorale qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire démocratique du Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #Tchiroma #ElectionPresidentielle #CrisePolitique #TransparenceElectorale #Bafoussam #FSNC

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Maurice Djiongo répond à Grégoire Owona sur la victoire de Tchiroma
LA RAISON DE CIRCONSTANCE ET LA RAISON NATIONALE
Issa Tchiroma revendique la victoire, ses partisans résistent
PRISE DU POUVOIR PAR L’ARMEE A MADAGASCAR : TGV doit accepter qu’il ne sifflera plus jamais en gare
Présidentielle 2025 au Cameroun : Paul Biya doit partir ou subir
Incertitude post-électorale : pourquoi les résultats mettent-ils 15 jours à être proclamés ?
Atanga Nji et la sélectivité des résultats électoraux dénoncée
La force du droit face aux urnes : l'article 113 du code électoral camerounais
La menace d'un « coup d'État scientifique » plane sur la présidentielle
La dignité humaine au coeur du projet national !
Henri Eyebe Ayissi, le stratège qui a vu juste pour Paul Biya et la Lékié
LE TEMPS DES COMPTES ET LE TEMPS DE L’AFRIQUE
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:41
DJ CHRIST fait vibrer la diaspora : le Bikutsi reprend ses lettres de noblesse en région parisienne

DJ CHRIST fait vibrer la diaspora : le Bikutsi reprend ses lettres de noblesse en région parisienne
16:15
Manifestations et tensions post-électorales éclatent à Douala

Manifestations et tensions post-électorales éclatent à Douala
15:56
La CPI et la RCA: la plainte des « 12 Apôtres », nouvelle arme de l'opposition

La CPI et la RCA: la plainte des « 12 Apôtres », nouvelle arme de l'opposition
15:38
Antonio Nuage : Un Bâtisseur de Ponts Culturels entre le Cameroun et l’Occident

Antonio Nuage : Un Bâtisseur de Ponts Culturels entre le Cameroun et l’Occident
15:05
La contestation électorale s'intensifie face au Conseil Constitutionnel

La contestation électorale s'intensifie face au Conseil Constitutionnel

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo