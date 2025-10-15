CAMEROUN :: Issa Tchiroma revendique la victoire, ses partisans résistent :: CAMEROON

La scène politique camerounaise vit des heures décisives suite à la élection présidentielle 2025. Dans un climat tendu, Issa Tchiroma, candidat à la magistrature suprême, affirme avoir remporté le scrutin avec une écrasante majorité à Bafoussam, où ses résultats dépasseraient quatre-vingts pour cent. Cette déclaration intervient alors que des événements troublants secouent la région de l'Ouest.

La régionale du FSNC subirait actuellement des pressions inquiétantes. Selon des sources proches de ce parti, ses membres seraient retenus contre leur gré au Palais de justice de la localité. Leur tort ? Avoir opposé une résistance ferme à des tentatives de corruption visant à falsifier les procès-verbaux. Cette situation alarmante soulève de sérieuses questions sur la transparence du scrutin et l'intégrité des résultats en cours de compilation.

Cette affirmation de victoire trouve un écho particulier dans l'analyse du Pr Jean Bahebeck. Ce dernier apporte un éclairage juridique saisissant en défendant la légitimité de la proclamation de Tchiroma. "Rien dans la loi n'interdit à un candidat de déclarer sa victoire lorsqu'il est convaincu de détenir les preuves de son succès", affirme-t-il, soulignant que cette démarche s'inscrirait dans un cadre parfaitement légal.

Sur le terrain, l'engouement populaire se manifeste par des gestes spontanés et symboliques. De jeunes militants, animés par une foi inébranlable en la victoire de leur champion, ont monté une garde vigilante devant sa résidence privée. Cette mobilisation citoyenne, pacifique mais déterminée, vise à protéger l'homme qu'ils considèrent déjà comme le président légitimement élu, dans un contexte où les tensions politiques s'intensifient.

Ces développements créent une attente palpable au sein de l'électorat et des observateurs internationaux. La balle est désormais dans le camp des institutions électorales, dont la crédibilité est mise à l'épreuve. Leur capacité à garantir un dénouement conforme à la volonté populaire exprimée dans les urnes conditionnera la stabilité du pays. La communauté nationale suit avec une attention particulière l'évolution de cette crise post-électorale qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire démocratique du Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp