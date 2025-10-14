Camer.be
Atanga Nji et la sélectivité des résultats électoraux dénoncée
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Atanga Nji et la sélectivité des résultats électoraux dénoncée :: CAMEROON

La période post-électorale au Cameroun est marquée par une controversé politique croissante concernant l'application sélective de la loi sur la publication des résultats. Alors que le ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a fermement mis en garde contre toute annonce non autorisée, qualifiant la publication de résultats "imaginaires" de franchissement de ligne rouge, son silence concernant les médias diffusant des estimations favorables au président Paul Biya interroge. Cette situation soulève des questions fondamentales sur l'équité du processus électoral et la transparence démocratique à un moment crucial pour la nation.

Le ministre Atanga Nji a explicitement déclaré que seule la proclamation du Conseil Constitutionnel, attendue dans un délai de quinze jours, fait foi de loi. Il a salué le déroulement paisible du scrutin et mis en avant les milliers d'observateurs nationaux et internationaux accrédités pour renforcer la crédibilité du processus. Cependant, cette position contraste avec les inquiétudes concernant les reports médiatiques de résultats partiels. La crise de crédibilité qui en découle est d'autant plus prégnante que les électeurs attendent un décompte reflétant fidèlement l'expression des urnes, dans un paysage politique où la confiance dans les institutions est primordiale.

Cette défiance n'est pas sans rappeler l'épisode troublant de la candidature de Maurice Kamto. Quelques jours avant le dépôt des candidatures, le site officiel du MINAT a subi un changement nocturne, faisant passer la présidence du MANIDEM d'Anicet Ekane à Dieudonné Yebba en une seule nuit, selon un témoignage de l'entourage de Kamto. Cet événement, perçu par certains comme une manœuvre d'ingérence politique, avait conduit à l'invalidation de la candidature de Kamto par le Conseil Constitutionnel, un mois avant le scrutin, créant un précédent qui alimente aujourd'hui les doutes sur l'impartialité du processus en cours.

L'accumulation de ces événements l'éviction d'un candidat clé, les publications médiatiques sélectives et les mises en garde ciblées du gouvernement crée un climat de défiance préjudiciable à la sincérité du scrutin. Pour de nombreux observateurs et citoyens, la question centrale n'est plus seulement de savoir qui remportera l'élection, mais de déterminer si le cadre légal est appliqué de manière uniforme pour garantir une compétition véritablement équitable. L'enjeu dépasse la simple annonce des résultats ; il s'agit de préserver l'intégrité même de la démocratie camerounaise, dans un contexte où chaque décision est scrutée à la loupe par la communauté nationale et internationale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025#AtangaNji #ResultatsElectoraux #Transparence #PaulBiya #ProcessusElectoral #MINAT

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Atanga Nji et la sélectivité des résultats électoraux dénoncée
La force du droit face aux urnes : l'article 113 du code électoral camerounais
La menace d'un « coup d'État scientifique » plane sur la présidentielle
La dignité humaine au coeur du projet national !
Henri Eyebe Ayissi, le stratège qui a vu juste pour Paul Biya et la Lékié
LE TEMPS DES COMPTES ET LE TEMPS DE L’AFRIQUE
Le billet d’Alain Ndanga : on l’a vu et ça va
Cameroun 2025 : Tchiroma et la crainte de protestations post-électorales
Paul Biya : 27 promesses non tenues qui interrogent sur le développement du Cameroun
ISSA TCHIROMA BAKARY LE CHOIX DU PEUPLE
Issa Tchiroma, un outil pour reprendre le pouvoir ? L'analyse percutante de Rebecca Enonchong
Le billet d’Alain Ndanga : irrecevable
Devenez Rédacteur

Les + récents

19:18
Gabriel Ngomsi salue la victoire d'Issa Tchiroma

Gabriel Ngomsi salue la victoire d'Issa Tchiroma
17:43
Atanga Nji et la sélectivité des résultats électoraux dénoncée

Atanga Nji et la sélectivité des résultats électoraux dénoncée
16:24
Le MINAT dénonce l'auto-proclamation d'un candidat à la présidentielle

Le MINAT dénonce l'auto-proclamation d'un candidat à la présidentielle
15:22
Ekani Ottou quitte le FDC : une démission choc après la sortie d'Atangana

Ekani Ottou quitte le FDC : une démission choc après la sortie d'Atangana
14:51
La force du droit face aux urnes : l'article 113 du code électoral camerounais

La force du droit face aux urnes : l'article 113 du code électoral camerounais

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo