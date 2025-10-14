CAMEROUN :: Atanga Nji et la sélectivité des résultats électoraux dénoncée :: CAMEROON

La période post-électorale au Cameroun est marquée par une controversé politique croissante concernant l'application sélective de la loi sur la publication des résultats. Alors que le ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a fermement mis en garde contre toute annonce non autorisée, qualifiant la publication de résultats "imaginaires" de franchissement de ligne rouge, son silence concernant les médias diffusant des estimations favorables au président Paul Biya interroge. Cette situation soulève des questions fondamentales sur l'équité du processus électoral et la transparence démocratique à un moment crucial pour la nation.

Le ministre Atanga Nji a explicitement déclaré que seule la proclamation du Conseil Constitutionnel, attendue dans un délai de quinze jours, fait foi de loi. Il a salué le déroulement paisible du scrutin et mis en avant les milliers d'observateurs nationaux et internationaux accrédités pour renforcer la crédibilité du processus. Cependant, cette position contraste avec les inquiétudes concernant les reports médiatiques de résultats partiels. La crise de crédibilité qui en découle est d'autant plus prégnante que les électeurs attendent un décompte reflétant fidèlement l'expression des urnes, dans un paysage politique où la confiance dans les institutions est primordiale.

Cette défiance n'est pas sans rappeler l'épisode troublant de la candidature de Maurice Kamto. Quelques jours avant le dépôt des candidatures, le site officiel du MINAT a subi un changement nocturne, faisant passer la présidence du MANIDEM d'Anicet Ekane à Dieudonné Yebba en une seule nuit, selon un témoignage de l'entourage de Kamto. Cet événement, perçu par certains comme une manœuvre d'ingérence politique, avait conduit à l'invalidation de la candidature de Kamto par le Conseil Constitutionnel, un mois avant le scrutin, créant un précédent qui alimente aujourd'hui les doutes sur l'impartialité du processus en cours.

L'accumulation de ces événements l'éviction d'un candidat clé, les publications médiatiques sélectives et les mises en garde ciblées du gouvernement crée un climat de défiance préjudiciable à la sincérité du scrutin. Pour de nombreux observateurs et citoyens, la question centrale n'est plus seulement de savoir qui remportera l'élection, mais de déterminer si le cadre légal est appliqué de manière uniforme pour garantir une compétition véritablement équitable. L'enjeu dépasse la simple annonce des résultats ; il s'agit de préserver l'intégrité même de la démocratie camerounaise, dans un contexte où chaque décision est scrutée à la loupe par la communauté nationale et internationale.

