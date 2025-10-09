Camer.be
Présidentielle 2025 au Cameroun : Tchiroma, Bello et l’illusion d’une opposition fragmentée
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Tchiroma, Bello et l’illusion d’une opposition fragmentée :: CAMEROON

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, la scène politique camerounaise est en ébullition. Mais derrière les discours enflammés et les meetings spectaculaires, une réalité dérangeante persiste : l’opposition camerounaise, composée de onze candidats, peine à offrir une alternative cohérente et unifiée face au système en place. Et au cœur de cette cacophonie, deux figures du Grand Nord, Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari, cristallisent les tensions.

Issa Tchiroma, candidat du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), s’est récemment illustré par une sortie médiatique controversée sur Équinoxe TV. Dans un ton arrogant devenu sa signature, il s’est autoproclamé « poids lourd de l’opposition », reléguant son ancien collègue Bello Bouba au rang de « poids très, très léger ». Une déclaration qui a fait bondir les barons de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), qui revendiquent un ancrage territorial bien plus solide, une implantation locale éprouvée et surtout une capacité réelle à sécuriser les voix grâce à une couverture nationale de bureaux de vote.

Cette joute verbale entre deux figures du Nord révèle une fracture plus profonde : l’incapacité des candidats de l’opposition à construire une plateforme consensuelle. Malgré les appels répétés à une coalition, aucun accord n’a émergé. Parmi elles, celle du roi Sokoudjou Jean-Rameau, chef traditionnel de Bamendjou, résonne avec une gravité particulière. Figure respectée et témoin des luttes pour l’indépendance, il a lancé un appel solennel à l’unité : « Entendez-vous pour faire partir Biya. Il suffit que vous vous entendiez pour mettre une seule personne devant Biya. Lui-même, il va aller se reposer sans qu’on ne le lui demande. » Ce message, relayé par plusieurs médias, incarne l’exaspération d’une société civile qui voit l’opposition répéter les erreurs de 1992, 2004 et 2018.

Dans ce contexte, la posture de Tchiroma interroge. Son programme, articulé autour de six piliers – de la réconciliation nationale à un nouveau code de la nationalité pour les camerounais résident à l’étranger – séduit certains, mais son refus d’assumer son bilan ministériel et ses attaques contre ses concurrents brouillent son message. « Le ministre n’est pas comptable devant le peuple », a-t-il lancé, esquivant toute responsabilité sur ses années au gouvernement. Une pirouette qui renforce les doutes sur sa sincérité.

Pendant ce temps, Bello Bouba, discret mais stratégiquement implanté, mobilise ses réseaux. Son parti, l’UNDP, dispose d’une infrastructure électorale robuste, capable de surveiller le processus et de défendre ses suffrages. Mais sans alliance forte, même cette force reste isolée.

Le spectre d’un « Biya sans Biya » hante les esprits. Tant que Tchiroma et Bello ne s’unissent pas, ils risquent de devenir les figurants d’une alternance factice. Et tant que les onze candidats ne s’accordent pas sur une vision commune, l’opposition camerounaise continuera de courir après un pouvoir qu’elle refuse de conquérir ensemble.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Tchiroma, Bello et l’illusion d’une opposition fragmentée
Cameroun 2025 : Tchiroma et la crainte de protestations post-électorales
Paul Biya : 27 promesses non tenues qui interrogent sur le développement du Cameroun
ISSA TCHIROMA BAKARY LE CHOIX DU PEUPLE
Issa Tchiroma, un outil pour reprendre le pouvoir ? L'analyse percutante de Rebecca Enonchong
Le billet d’Alain Ndanga : irrecevable
Le billet d’Alain Ndanga : une campagne sans PBhev
Paul Biya absent de la campagne : stratégie ou mépris des électeurs ?
Paul Biya absent, une campagne électorale historique au Cameroun
Le billet d’Alain Ndanga : le pain de campagne
Présidentielle du 12 octobre 2025 : Le Cameroun face à ses démons ? Une Analyse
Le billet d’Alain Ndanga : pour moi quoi dedans ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:30
Elections Fecafoot-Ouest: Les tacles irréguliers de Samuel Eto’o Fils à Paul Biya

Elections Fecafoot-Ouest: Les tacles irréguliers de Samuel Eto’o Fils à Paul Biya
08:23
Présidentielle 2025 au Cameroun : Tchiroma, Bello et l’illusion d’une opposition fragmentée

Présidentielle 2025 au Cameroun : Tchiroma, Bello et l’illusion d’une opposition fragmentée
08:13
Dologuélé provoque la fracture de l'opposition centrafricaine

Dologuélé provoque la fracture de l'opposition centrafricaine
03:09
Cameroun 2025 : Tchiroma et la crainte de protestations post-électorales

Cameroun 2025 : Tchiroma et la crainte de protestations post-électorales
00:41
Yaoundé : un gang armé et un voleur de bébé interpellés dans un coup de filet

Yaoundé : un gang armé et un voleur de bébé interpellés dans un coup de filet

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo