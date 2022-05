Urgent, Cameroun Vs Kenya: Song Bahanag convoque Zambo Anguissa :: CAMEROON

Voici la liste des joueurs pré-convoqués pour les matchs contre le Kenya et le Burundi comptants pour les 1ère et 2ème journées des éliminatoires de la CAN Total Energies 2023 des 4 et 8 juin 2022.

Franck Zambo Anguissa fait son retour en sélection. Lamkel Zé arrive pour la 1ère fois dans la tanière tout comme Olivier Kemen, Franck Etouga ou encore Wooh Christopher