MONDE ENTIER :: Du néant absolu à l’incroyable victoire des Diables sur le Sénégal (3-2) :: WORLD

Scénario cruel pour l'équipe du Sénégal. Devant au score avec deux buts d'écart jusqu'à la 85e minute, les hommes de Pape Thiaw ont été renversés par la Belgique. Le Sénégal est donc éliminé de la Coupe du monde 2026, dès les seizièmes de finale.

Le match sous contrôle des Lions, avant l’orage



Le Sénégal gérait. Match sous contrôle, intensité maîtrisée, avance au tableau d’affichage. Les Lions semblaient se diriger vers une victoire tranquille et envoyaient un signal fort dans ce Mondial 2026.

La défense était en place, le milieu tenait le ballon. Aucune alerte majeure côté belge jusqu’à la 70e minute.

2 minutes, 2 frappes, 2 gifles : Le retour de la Belgique

Puis la tempête a claqué sans prévenir.

74e minute : Lukaku déclenche la première frappe, le ballon finit au fond. 1-0 devenu 1-1.

76e minute : Tielemans enchaîne. Deuxième frappe, deuxième but.

En deux minutes, l’avance sénégalaise a fondu comme neige au soleil. Le score est passé de maîtrise à égalité parfaite. Toutes les certitudes des Lions ont été brisées.

Alors que le Sénégal semblait maîtriser la rencontre, la Belgique a su s’imposer sur penalty au bout de la prolongation (3-2). Un match complètement fou, durant lequel les Sénégalais auront mené jusqu’à la 89e minute.

La marque de fabrique de cette Coupe du monde 2026

Ce scénario illustre l’identité de ce Mondial : aucun match n’est joué d’avance.

Elle renverse, elle secoue, elle surprend. Les favoris tremblent, les outsiders mordent. Le Sénégal vient d’en faire l’amère expérience sur sa pelouse.

Clap de fin. Pour cette soirée de folie. Pas pour le parcours des Diables.

Les États-Unis se sont qualifiés eux aussi mercredi 01/07/2026 pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après leur victoire face à la Bosnie (2-0) à San Francisco. Les Américains affronteront la Belgique le mardi 07/07/2026 à 2h (Heures de Belgique) à Seattle pour une place en quarts de finale. Un remake, donc, du huitième de finale très spectaculaire entre les deux équipes il y a 12 ans, au Brésil.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp