Camer.be
Le billet d’Alain Ndanga : le pain de campagne
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Le billet d’Alain Ndanga : le pain de campagne :: CAMEROON

Seigneur ! Voici mon vœu ce matin. Que cette campagne électorale pour la présidentielle au Cameroun passe vite. Tu vois non Seigneur ? Je rentre chez moi le 29 septembre dernier. Une journée chargée de travail.

Je reconnais mon voisin (60 ans) qui passe à la télévision. La caméra le montre en train de descendre d’un bus. Il fait allégeance à celui qui lui remet un pain chargé et un billet de 2000 Fcfa. Plus loin, il chante en chœur avec les autres : « Paul Biya, Paul Biya notre président, père de la nation, Paul Biya encore sept ans ». Je le connais très bien hein Seigneur. Il a deux enfants. L’un est transporteur par moto taxi et l’autre est chômeur connu et reconnu.

Il ne se soucie que de ce pain. Le pain de vie. Je mange, donc je vis. L’adage « chacun s’assoit et Dieu le pousse » lui coule comme l’huile de sardine aux doigts.

Un pain c’est tout. Pas besoin de faire le bilan du récent septennat du « jeune président ». Pas besoin non plus du contenu du prochain septennat, celui des « grandes espérances ». On n’écoute pas les mots quand les maux dictent leur loi.

L’adage « ventre affamé n’a point d’oreille » est la vedette des adages. Les autres adages sont sans objet. Mon voisin déteste la maxime « il faut apprendre à pêcher que de donner du poisson ». Parce que pour lui « chaque jour suffit sa peine » ou chaque pain suffit son jour.

Elecam a produit les bulletins de vote. Les boulangers ont produit le pain du vol. En tout cas, qui mangera le 12 octobre vivra le 12 octobre. Le 13 octobre est sans objet. Vive le pain de campagne.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Le billet d’Alain Ndanga : le pain de campagne
Présidentielle du 12 octobre 2025 : Le Cameroun face à ses démons ? Une Analyse
Le billet d’Alain Ndanga : pour moi quoi dedans ?
Les billets d’Alain Ndanga : de quoi je me mêle ?
Éclairage sur la bourde politique grave de Maurice Kamto
ELECTION PRESIDENTIELLE DU 12 OCTOBRE 2025: COMMUNIQUE D’INTERET NATIONAL ET INTERNATIONAL
QUAND TOUT UN MINISTRE SE PERMET DE VIOLER LES TEXTES RÉGISSANT LES ÉLECTIONS
Présidentielle 2025,Benjamin Zebaze: " NOUS DEVONS ACTIVER LE PLAN C"
Absence remarquée d'un candidat à la présidentielle camerounaise 2025 : analyse
Maurice Kamto 2025 : Pourquoi son exclusion le place au cœur de la présidentielle camerounaise
A Nation in Agony, A President in Absentia: Biya’s Swiss Retreat Amidst Electoral Farce and Genocide
Présidentielle 2025 : Grégoire Birwé, membre du comité central de l'Undp recadre Joshua Osih 
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:18
Le billet d’Alain Ndanga : le pain de campagne

Le billet d’Alain Ndanga : le pain de campagne
15:34
Divisions au MRC : les cadres du parti de Kamto s'affrontent sur le soutien à Issa Tchiroma

Divisions au MRC : les cadres du parti de Kamto s'affrontent sur le soutien à Issa Tchiroma
15:24
Marjolaine, l’art de réconcilier les cépages français avec les saveurs afro-caribéennes

Marjolaine, l’art de réconcilier les cépages français avec les saveurs afro-caribéennes
12:51
Jean Baptiste Nguini Effa, ancien condamné, soutient Paul Biya dans la campagne présidentielle

Jean Baptiste Nguini Effa, ancien condamné, soutient Paul Biya dans la campagne présidentielle
12:32
Issa Tchiroma Bakary enflamme Kousseri et séduit des cadres du MRC pour la présidentielle

Issa Tchiroma Bakary enflamme Kousseri et séduit des cadres du MRC pour la présidentielle

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo