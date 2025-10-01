Camer.be
Le billet d’Alain Ndanga : pour moi quoi dedans ?
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Le billet d’Alain Ndanga : pour moi quoi dedans ? :: CAMEROON

Il y a quelques jours, alors que je marche dans une ruelle de Yaoundé au lieu-dit Avenue Kennedy, deux hommes qui dépannent les téléphones, lancent au même moment « bipolaire » tout en me menaçant des yeux. Je réalise que je porte un pantalon de couleur orange (bulletin de vote de Cabral Libii) et une chemise de couleur blanche (bulletin de vote de Paul Biya). « Voilà les gens qui tuent ce pays pour leur ventre. Tu fais la pub d’un grand-père de 92 ans qui en 43 ans a plongé le pays dans la pauvreté et de son fils soi-disant opposant qui est en fait sa fabrication ? Le Cameroun est vraiment maudit », répliquent-ils.

A mon retour, un marchand me propose une chaussette de couleur rouge (bulletin de vote de Serge Espoir Matomba). Je suis bien intéressé. Son concurrent me dit : « grand frère, donc tu veux soutenir le type qui a fui avec l’argent des gens alors que ses militants l’attendaient à Bafoussam »? Je suis dans un taxi pour mon bureau et j’arbore une chemise de couleur grise (bulletin de vote Samuel Hiram Iyodi) pourtant estampillée « Mutations, notre patrimoine commun ». Voilà quelqu’un qui trouve à dire : « Mon bon grand, tu vantes un no-name dont le seul projet de société c’est je suis jeune » ?

Je me souviens encore que ma veste de couleur jaune a fait l’objet de toutes les moqueries : « voilà les deux gens du Grand-nord qui ont mangé toute leur vie dans le plat de Paul Biya, (faisant allusion à Bello Bouba et Issa Tchiroma) qui ont le bulletin jaune. Tu cautionnes quoi bro ? Ces deux-là jouent avec nos nerfs. S’ils sont opposants qu’ils se mettent ensemble on voit ». Et de conclure « voit moi sa mauvaise tête ».

Pour moi quoi dedans ?

L'actualité en vidéo