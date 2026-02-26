Camer.be
Affaire Ekane : la famille exige une enquête indépendante après la mort du président
Affaire Ekane : la famille exige une enquête indépendante après la mort du président

Le 25 février 2026, les conseils de Madame Veuve EKANE née Sogue Edwige ont publié un communiqué fracassant. Il conteste officiellement les conclusions de l’enquête administrative rendue publique la veille par le ministère de la défense. Cette enquête, ouverte après le décès brusque du Président EKANE Anicet le 1er décembre 2025, est jugée « unilatérale » et menée « dans des conditions inopposables » à la famille.

Une enquête administrative sous haute tension

Les avocats Me Hippolyte BT MELI et Me Emmanuel SIMH dénoncent une procédure conduite sans réelle contradiction. Le droit international des droits de l’homme, rappellent-ils, garantit aux familles le droit de connaître la vérité sur les circonstances de la mort de leurs proches. La Constitution camerounaise et les lois nationales protègent également la dignité et l’intégrité des personnes, y compris après le décès.

Le communiqué réaffirme avec force un principe fondamental souvent bafoué : le devoir de respect aux morts, à la mémoire et à la dignité est opposable à tous, y compris aux plus hautes autorités.

Les zones d’ombre de la détention et des soins

Derrière les termes juridiques, une réalité crue émerge. Les avocats de la veuve ne réclament pas seulement des comptes sur l’arrestation. Ils exigent des réponses précises sur les conditions de détention et surtout sur les soins administrés au Président Ekane pendant son séjour au Centre Médical de la Gendarmerie Nationale.

Pourquoi une enquête indépendante est-elle cruciale dans ce dossier ? Parce que seule une procédure transparente peut lever les suspicions entourant la chaîne médicale et carcérale ayant conduit à cette mort jugée « brusque et trouble ». Les droits de la défense et le contradictoire, absents de la première enquête, doivent devenir la colonne vertébrale de toute nouvelle investigation.

Enjeux stratégiques : vérité, justice et stabilité

À court terme, la pression judiciaire et médiatique s’intensifie sur les autorités camerounaises. La famille, désormais structurée juridiquement, ne lâchera rien. À long terme, cette affaire pose une question existentielle : un État de droit peut-il enterrer ses secrets administratifs sans violer ses propres principes constitutionnels ?

Le combat pour la vérité dans l’affaire Ekane devient un test grandeur nature pour l’indépendance de la justice camerounaise. La réponse des autorités déterminera la confiance des citoyens envers leurs institutions.

Quelle issue pour la famille Ekane ?

Alors que le communiqué des avocats fixe un ultimatum juridique et moral, une question demeure : les autorités camerounaises accepteront-elles de rouvrir un dossier qu’elles pensaient clos, ou la famille devra-t-elle saisir les instances internationales pour faire éclater la vérité ?

Yaoundé IV:la feuille de route de Hector Abia militant du PCRN et candidat aux municipales 2026
Présidence de la République: après plus de 100 jours de Paul Biya, le Cameroun s’enfonce encore plus
Autopsie d'Ekane Anicet: Mort naturelle selon Yaoundé
Après trois mois de confiscation, le corps d'Anicet Ekane restitué à sa famille
Le corps d'Anicet Ekane enfin rendu à sa famille
Mort d'Anicet Ekane au Cameroun : le cri de colère de Maurice Kamto
Une révision constitutionnelle contestée après la présidentielle 2025
Maurice Kamto dénonce la confiscation du corps d'Anicet Ekane par l'État
DENUNCIATION OF THE CONFISCATION OF THE MORTAL REMAINS OF ANICET EKANE BY THE AUTHORITIES
MRC : Okala Ebode, cofondateur, attaque son exclusion en justice ; audience le 26 février 2026
31 prisonniers politiques du MRC libérés, Kamto les reçoit à Yaoundé
13:20
L'échec de l'alternance politique pousse une génération à l'exil

12:22
Affaire Ekane : la famille exige une enquête indépendante après la mort du président

10:48
Scandale au Mindcaf: Shanda Tonme écrit à Dion Ngute

09:47
Beauté : Moutongo Audrey Black est la nouvelle Miss après la destitution de Haranga Golonga Josiane

02:03
Ouganda : deux femmes arrêtées pour un baiser, la loi anti-gay fait une nouvelle victime

