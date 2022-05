CAMEROUN :: Les premiers résultats de la ligue d’égalité sont là :: CAMEROON

Deux jeunes joueuses révélées par Petrichor ont été appelées avec les lionnes U18

En effet,lors du dernier regroupement de l’équipe nationale féminine de football en salle du Cameroun catégorie des U18 qui s’est tenu du 20 au 22 avril dernier au palais des sports à Yaoundé en vue de préparer les éliminatoires des jeux Africains, deux jeunes filles de l’équipe Élite qui prend part au championnat <<Ligue d’Egalité>> ont été retenues pour ce stage au vu de leur qualités technique. il s’agit de :

- NDEBI Florine

- TUEDIO Danielle

Deux filles qui ont été découvertes par l’association PETRICHOR qui leur donne un encadrement et un suivi idéal ( sport et étude ) depuis 2 années aujourd’hui et font partir de l’équipe ÉLITE PETRICHOR avec des qualités extraordinaires et un talent exceptionnel malgré leur jeune âge ( 13 ans ) ont été retenues et ont pris part à ce stage sans complexe en faisant même bonne impression.

D’où la nécessité que l’association PETRICHOR et la LIGA de pérenniser cette initiative de la formation et du suivi des jeunes filles dès la base.