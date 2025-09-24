CAMEROUN :: «Fier au Guidon»: 250 mototaxis formés pour devenir ambassadeurs de la mobilité et du tourisme :: CAMEROON

Douala- Cameroun - Un nouveau projet baptisé « Fier au Guidon » a été officiellement lancé à Douala ce 23 septembre. Portée par Le Village 2.0 avec l’appui financier de l’ambassade de France à travers le fonds Équipe France, cette initiative s’étend sur 18 mois, d’août 2025 à janvier 2027. Son ambition : transformer l’image du secteur des mototaxis et faire de ses acteurs des relais de citoyenneté et de tourisme.

Les mototaxis, piliers de la mobilité urbaine

À Douala, la moto-taxi est incontournable. Chaque jour, la capitale économique enregistre près de six millions de déplacements urbains, dont 60 % assurés par les mototaxis, selon des chiffres officiels. Pourtant, ce rôle central contraste avec la réputation dévalorisante qui colle aux conducteurs, souvent perçus comme « désordonnés » ou marginalisés.

« Il faut changer de narratif. D’où Fier au Guidon », explique Olivier Malongte, coordonnateur du projet, qui plaide pour une réhabilitation de l’image de cette profession.

250 jeunes conducteurs sélectionnés

Pour la phase pratique, 250 jeunes mototaxis âgés de moins de 25 ans ont été retenus par leurs syndicats, sur la base de critères précis : être titulaire d’un permis A et d’une carte nationale d’identité.

Ces bénéficiaires suivront bientôt une formation spécialisée, qui leur donnera des outils pour améliorer leur pratique professionnelle, mais aussi pour devenir de véritables guides touristiques capables de raconter l’histoire et le patrimoine de Douala.

Citoyenneté, sécurité et tourisme au cœur du projet

Au-delà du transport, les promoteurs de Fier au Guidon veulent faire de la moto un levier de citoyenneté, de sécurité et d’attractivité touristique. Les conducteurs sélectionnés seront équipés de casques, gilets et accessoires de sécurité, grâce au soutien matériel de l’ambassade de France.

À terme, ils formeront un réseau d’« Ambassadeurs Fier au Guidon », reconnus pour leur civisme et leur rôle de médiateurs urbains.

Un projet à portée nationale

Pour Mme Manon Bervase, cheffe du programme Mboa Jeune Créatif à l’ambassade de France, l’initiative se limite pour le moment à Douala. Elle pourra également etre déployée dans d'autres villes histoire de renforcer une dynamique nationale autour de la valorisation du métier de mototaxi.

En finançant l’intégralité du projet, l’ambassade de France entend non seulement accompagner l’amélioration des conditions de travail des mototaxis, mais aussi leur donner une place légitime dans la construction d’une ville plus fluide, plus sûre et plus accueillante.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp