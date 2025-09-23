CAMEROUN :: SCANDALE AU TPI DE DSCHANG : Charles Soh refuse son propre procès ! :: CAMEROON

Charles Soh demande au juge de se déclarer incompétent !

L’affaire en référé contre Charles Soh a été appelée et plaidée devant le Président du Tribunal, juge des référés de Dschang ce 18 septembre 2025 en présence du Ministère Public, de Charles Soh et de son avocat. Les ayants-droit de la famille Penka-Michel ont plaidé la compétence du juge des référés à connaître ce qu’ils qualifient Voie de fait. Mais ce qui est aberrant c’est que celui qui ameute la foule et fait appel à témoins, pour assister à l'action en cours, soit celui-là même qui demande au juge de se déclarer incompétent. En effet Charles Soh n’ayant aucun élément de fond au soutien de son film mensonger et diffamatoire diffusé sur « VOX AFRICA courant avril 2025, a carrément demandé au juge de se déclarer incompétent.

Toutefois, Maître Penka Michel, l’un des avocats des ayants-droit de la famille Penka Michel a réussi (au travers de la loi de 1988 Ndlr) à démontrer que Charles Soh n’a pas une autorisation légale lui permettant de produire et de diffuser un film. Bien plus, Sa Majesté Maître Penka Michel, l’un des ténors du Barreau camerounais a insisté sur le fait que ledit film est basé sur la diffamation, les insultes et les accusations gratuites sans preuves. Après les différentes plaidoiries, la cause a été renvoyée au mardi 23 septembre 2025 à 12 h pour les réquisitions du Ministère Public.

Radio mille collines de Bansoa

« La bêtise insiste toujours », comme qui dirait. Alors même qu’à travers la Radio mille collines de Bansoa Université et les réseaux sociaux, Charles Soh conviait ses admirateurs à venir nombreux au procès qu’il qualifie de « Procès de Penka Michel » alors qu’il s’agit du « procès de Soh Charles » et ses complices, il produit des écritures et plaide par le truchement de son avocat pendant 3 h de temps, pour demander au juge de se déclarer incompétent. INCROYABLE !!! Allez y comprendre quelque chose. Dans les réseaux sociaux on dit « Venez nombreux assister au procès » et devant le juge on refuse le procès. Si ce n'est pas de la bêtise, qu’est-ce que ce serait ? Question grave !

« Kwemtche, association à caractère mémoriel, apolitique et à but non lucratif informe l’opinion, les milieux de la recherche historique, les populations de la région de l’ouest Cameroun en général, celles de l’arrondissement de Penka Michel en particulier ainsi que les familles des victimes de Penka Michel que l’affaire opposant les descendants de Penka Michel à Kwemtche, Radio Bansoa Université et Vox Africa sera de nouveau appelée le lundi 15 septembre 2025 au tribunal de première instance de Dschang à 12 heures.(…)

En raison de la forte demande des populations qui souhaitent assister au procès et si possible y participer, l’association Kwemtche met à disposition un car de transport gratuit entre Bansoa et Dschang en aller-retour le lundi 15 septembre. Deux points de ramassage sont prévus : Le premier au centre-ville de Bansoa, place du marché à 11h15 et le second au carrefour Balessing à 11h 30. Soyez de la fête ! Ce sera un procès très intéressant ! »

C’est en ces termes que le patron de la radio des mille collines invitait les populations de Penka-Michel à se rendre au Tribunal pour suivre son propre procès qu’il refuse aujourd’hui.

Pour rappel, on reproche aux mis en cause d’avoir diffusé un film mensonger et diffamatoire dont le titre est : « Penka-Michel : Toponymie controversée d’une circonscription administrative ».

Les auteurs de ce film sont : Charles Soh, l'association Kwemtche, Radio Bansoa Université, Jephté Tchemedié et Aristide Yentgwe. Ils ont été assignés d'un référé d'heure à heure au TPI de Dschang par les ayants-droit de feu Penka-Michel, ses veuves et Sa Majesté Penka Michel. Ce référé d'heure à heure est passé pour la première fois le 03 septembre 2025.

