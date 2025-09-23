Camer.be
Education : Douala accueille un atelier régional sur la santé mentale des enseignants
CAMEROUN :: Education : Douala accueille un atelier régional sur la santé mentale des enseignants :: CAMEROON

L’UNESCO-IICBA et ses partenaires ont lancé ce 22 septembre à Douala un atelier régional de formation des formateurs dédié à la santé mentale et au soutien psychosocial dans le secteur de l’éducation. Réunissant 11 pays de la région, cette rencontre vise à doter les enseignants et responsables éducatifs d’outils concrets pour améliorer le bien-être des enseignants et garantir un environnement scolaire plus équilibré.

L’atelier s’inscrit dans le cadre de la Stratégie continentale de l’Union africaine sur la santé mentale et le soutien psychosocial pour les enseignants en Afrique (2026–2035). Il bénéficie de l’appui du Programme « Nos droits, nos vies, notre avenir (O3) » de l’UNESCO, qui œuvre depuis 2020 à renforcer la résilience psychosociale des enseignants et des formateurs à travers l’Afrique subsaharienne.

Les enseignants, souvent confrontés à des conditions de travail difficiles, à des classes surchargées et à un manque de soutien adapté, subissent un stress quotidien qui impacte non seulement leur bien-être personnel, mais aussi les performances des apprenants. Selon les études menées par l’UNESCO, près de la moitié des enseignants africains déclarent vivre un stress régulier lié à leur environnement professionnel.

Face à ce constat, l’atelier de Douala propose des sessions de formation de haut niveau afin de doter les acteurs de l’éducation d’outils pratiques et de compétences pour gérer le stress, prévenir la démotivation et instaurer un climat scolaire plus serein. À l’issue des travaux, des feuilles de route nationales spécifiques à chaque pays représenté seront élaborées afin de garantir la mise en œuvre effective d’interventions adaptées.

Les participants ont unanimement souligné l’importance d’intégrer systématiquement le soutien psychosocial dans les politiques éducatives. Comme l’a rappelé un expert congolais présent à l’atelier, « il est impératif que l’enseignant puisse gérer son propre équilibre mental et psychosocial pour offrir aux apprenants le cadre adéquat à leur réussite ».

Cette initiative marque une étape déterminante pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle contribue à poser les bases d’un système éducatif plus humain, capable de valoriser les enseignants et de répondre aux défis contemporains liés au stress, à la santé mentale et au bien-être en milieu scolaire.

