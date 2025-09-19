CAMEROUN :: Crise à l'UNDP : Des cadres exigent le retrait de proches de Paul Biya de l’équipe de Bello Bouba :: CAMEROON

Une crise interne secoue l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) à l’approche de la prochaine élection présidentielle. De nombreux cadres de l’UNDP montent au front pour exiger du candidat Bello Bouba le retrait immédiat de plusieurs personnalités de son équipe de campagne. Pointés du doigt, Pierre Flambeau Ngayap, Nana Aboubakar Djalloh et Abba Alim sont vivement critiqués pour leur double allégeance.

La raison de cette fronde ? Ces individus sont toujours en poste dans l’administration publique, bénéficiant de décrets signés par le président Paul Biya. Pour les cadres contestataires, cette situation crée un conflit d’intérêts flagrant et nuit à l’image d’indépendance du parti. Ils y voient une ingérence intolérable du régime en place dans les affaires internes de l’opposition et une patate chaude politique que Bello Bouba doit rapidement résoudre.

Cette affaire révèle les profondes tensions qui traversent le paysage politique camerounais, où la frontière entre opposition et appareil d’État reste souvent floue. La gestion de ce dossier par le leadership de l’UNDP est cruciale pour préserver l’unité du parti et sa crédibilité auprès de l’électorat. La balle est désormais dans le camp de Bello Bouba.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp