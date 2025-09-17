Camer.be
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics :: CAMEROON

Le président du Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam), Célestin Tawamba, hausse le ton. Dans une correspondance au ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, datée du 15 septembre, l’homme d’affaires dénonce avec virulence les embouteillages monstres qui paralysent la circulation à Douala, en particulier dans la zone stratégique du port de Bonabéri.

Dix heures pour cinq kilomètres

Samedi dernier, rapporte le patron du Gecam, des milliers d’usagers ont connu un calvaire inédit : jusqu’à dix heures pour parcourir à peine cinq kilomètres entre l’échangeur de Bekoko et le pont du Wouri. « Un spectacle comparable aux exodes de civils lors du génocide rwandais de 1994 », écrit-il, décrivant des familles contraintes d’abandonner leurs véhicules pour avancer à pied sous la pluie ou la chaleur.

Pour Célestin Tawamba, cette situation n’est pas une fatalité : elle résulte d’une « désorganisation persistante et d’une absence flagrante de coordination » des services en charge de la circulation. Il dénonce également le manque d’anticipation des autorités sur la gestion des flux, notamment les week-ends, lorsque les routes sont les plus sollicitées.

Des conséquences économiques lourdes

Le patron du Gecam ne s’arrête pas aux aspects pratiques. Selon lui, les répercussions économiques sont considérables :ralentissement, voire arrêt temporaire, des activités économiques dans une zone névralgique ;explosion des coûts logistiques et de transport, avec impact direct sur les prix de consommation ;détresse des populations obligées de marcher des heures ;risque réel de découragement des investisseurs, peu enclins à subir de telles conditions.

« L’atteinte à la liberté d’aller et venir, lorsqu’elle devient brutale et imprévisible, alimente la colère et la tentation du désordre », alerte Tawamba, rappelant que la stabilité sociale dépend aussi de la fluidité des déplacements.

Une interpellation ferme au gouvernement

Sans remettre en cause la nécessité des travaux routiers, le président du Gecam appelle à une « gouvernance de crise » pour mieux encadrer ces chantiers. Selon lui, seule une coordination renforcée entre les services concernés peut préserver la paix sociale et la stabilité économique dans une région aussi stratégique que le Littoral.

Cette sortie musclée reflète une inquiétude croissante du secteur privé, confronté à une dégradation continue des infrastructures routières. Pour le patronat camerounais, la question des routes n’est pas seulement une affaire d’infrastructures, mais un enjeu vital pour la compétitivité et la survie des entreprises.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
Crise des routes à Douala : le patronat alerte sur l'urgence économique et sociale
Alerte Sanitaire : Yaoundé empoisonné au Méthanol
Urgence au Cameroun : les postes vacants dans les entreprises publiques menacent la gouvernance
Université de Bertoua :La rentrée académique se prépare
TRAGEDIE EVITEE : LES DEUX MARCHEURS GABONAIS ECHAPPENT PAR MIRACLE A LA MORT AU TOGO
Affaire Penka-Michel : Charles Soh évite le tribunal à Dschang
Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans
Comment télécharger 1xBet pour Android : guide complet pour les parieurs au Cameroun
Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
IGEAF Vocational Training Center annonce sa rentrée académique pour le 20 octobre prochain
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:26
Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics

Douala paralysée : le patronat interpelle le ministre des Travaux publics
18:08
HCCE FRANCE: Communiqué de presse

HCCE FRANCE: Communiqué de presse
16:44
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique

La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
16:23
Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI

Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI
16:07
Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

Cabral Libii réaffirme son ouverture à une coalition oppositionnelle au Cameroun

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo