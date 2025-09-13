Camer.be
Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025
CAMEROUN :: Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025 :: CAMEROON

Léon Theiller Onana a été élu président national de l’Organisation du Mouvement Patriotique (OMP) lors d’une Assemblée Générale tenue le 12 septembre 2025, élection qualifiée de transparente et conforme aux statuts avec la présence d’un huissier de justice garant de la régularité du scrutin.

Cette nomination intervient dans un contexte de tensions marquées au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir, où Onana s’est déjà distingué en déposant sa candidature à la présidentielle de 2025 sous la bannière du RDPC le 18 juillet, défi politique inédit marquant une critique ouverte concernant la non tenue de congrès depuis 2011 et l’illégalité statutaire du maintien des mandats actuels.

En assumant à la tête de l’OMP, Onana affirme vouloir porter une alternance crédible et repositionner l’opposition modérée sur le terrain du dialogue, de la réforme interne des partis et du respect des procédures légales. Son élection dans l’OMP semble destinée à renforcer sa visibilité politique alors que la campagne présidentielle s’intensifie, et à offrir une plateforme pour exiger une gouvernance fondée sur la transparence démocratique. Il évoque l’importance de la participation citoyenne comme fondement d’une légitimité électorale, refusant que les arrangements anticipés ou les nominations prématurées préemptent le verdict du peuple.

Pour beaucoup d’observateurs cette élection à la tête de l’OMP représente une étape stratégique,  pour consolider une coalition d’acteurs capables de proposer une alternative crédible. La trajectoire d’Onana, combinée à sa récente prise de fonction, pourrait modifier les rapports de force à mesure que les électeurs s’interrogent sur la sincérité du processus électoral et sur la capacité des partis à se réformer avant le scrutin du 12 octobre.

En définitive, son élection pose la question de la pertinence pour l’opposition de se structurer, de rassembler et de mobiliser autour d’un projet politique clair afin de répondre aux attentes croissantes de la population camerounaise quant à l’équité, la justice et la fin des pratiques partisans opaques.

