-
© Camer.be : Paul Moutila
- 13 Sep 2025 01:23:30
- |
- 272
- |
-
CAMEROUN :: Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique :: CAMEROON
Dans une déclaration choc, Jean De Dieu Momo, figure politique camerounaise, a vivement critiqué les partisans du président Paul Biya, accusant ces derniers de se comporter comme si la victoire à l'élection présidentielle de 2025 était déjà acquise. Lors d'un entretien médiatique, Momo a fustigé ces soutiens qui « distribuent déjà les postes » alors que le scrutin n'a pas encore eu lieu. Il a insisté sur le fait que cette élection serait « la plus difficile », mettant en garde contre toute forme de complaisance .
Momo a également répondu à ceux qui l'accusent d'avoir été « récompensé » pour avoir contré Maurice Kamto, l'opposant historique. Il a fermement rejeté ces allégations, affirmant : « Je suis celui qui mouille le maillot ». Le ministre délégué à la Justice a par ailleurs abordé la question du devoir de réserve, un concept qu'il juge nécessaire de « tordre le cou ». Selon lui, certaines personnes du régime lui ont reproché de « trop communiquer », une critique qu'il a vivement rejetée en rappelant qu'il est « le maître de son propre parti politique » .
Cette prise de position intervient dans un contexte politique tendu, où les dissensions au sein du régime commencent à apparaître au grand jour. Momo, souvent perçu comme un fidèle du président Biya, semble ainsi affirmer son indépendance et son droit à s'exprimer librement, sans être entravé par un devoir de réserve qu'il estime mal interprété. Ses déclarations pourraient annoncer un réalignement des forces politiques en présence à l'approche du scrutin .
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Léon Theiller Onana élu président national de l’OMP : enjeux politiques avant la présidentielle 2025
Jean De Dieu Momo critique les partisans de Paul Biya et revendique son indépendance politique
Rencontre fraternelle entre Issa Tchiroma Bakary et Maurice Kamto : signe d’unité politique
Maurice Kamto quitte le MANIDEM et retourne au MRC : explications d'un revirement stratégique
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature
POLITIQUE :: les + lus
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 112089
Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 102594
Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82002
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 206665
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 201592