Camer.be
Présidentielle 2025 à Okala : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Présidentielle 2025 à Okala : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc :: CAMEROON

La désignation du  président des Jeunes Patriotes Panafricains lui permettra de battre  campagne pour le candidat Paul BIYA du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( RDPC )  dans l'arrondissement d'Okola, département de la Lékié, dans la région du Centre, pour l'élection présidentielle du dimanche 12 octobre 2025.

Une nomination qui sonne comme un  symbole  de reconnaissance pour la fidélité aux idéaux du Renouveau, pour celui qui a récemment remporté  le  Grand Prix Africain de leadership jeune, Prix de l'Excellence Patriotique 2025. Le Chevalier du Mérite Camerounais et médiateur- pacificateur, se dit    par ailleurs paré pour  mouiller le maillot en vue de  a victoire  de Paul BIYA pour son huitième mandat à la magistrature suprême. 

«Je ne faillirais point », c'est en ces termes que Serge ONDOBO  a réagi  après sa nomination. Une réponse de coeur  qui démontre clairement que le président des Jeunes Patriotes Panafricains  est prêt à s'investir pour le candidat  du parti au pouvoir.  Membre de la Commission communale de campagne de Paul BIYA dans la localité d'Okola, il sied de dire  que la tâche ne sera pas  aisée  pour Serge ONDOBO. Si le  nouveau membre en est pleinement  conscient, mais c'est avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme qu'il convaincra du bien-fondé de la candidature de Paul BIYA. « C'est une grande reconnaissance pour moi, un grand  défi qui m'interpelle encore plus à davantage d'engagement. Je ne faillirais point car j'ai l'honneur d'aller sur le terrain pour le président le plus sage  du monde : le  Président Paul BIYA», a-t-il déclaré. 

Soldat des premières heures du Renouveau dans le département de la Lékié, ouvrier dévoué du parti et chantre de son leader partout dans le monde, celui qui est par ailleurs Chevalier du Mérite Camerounais, pourra compter sur sa capacité de mobilisation pour mener à bien la mission qui lui a été assignée.  Mais ce n'est pas un baptême de feu pour Serge ONDOBO. Car, il ne serait pas superfétatoire de rappeler qu'il s'agit  d'un expert du domaine. Il a travaillé pour les campagnes présidentielles, tour à tour de Denis Sassou-Nguesso, d'Ali Bongo Ondimba en 2016, d'Uhuru Kenyatta en 2017, de Paul Kagame en 2017, de Félix Tshisekedi en 2019, de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en 2020, de Macky Sall en 2019 , de Idriss Déby en 2021 et d'autres activités de promotion du chef de l'État hors des frontières, notamment le Tchat, la Turquie. Tout ceci dans la branche panafricaine des jeunes que dirige Serge ONDOBO.  Médiateur- pacificateur, il déploie une diplomatie de couloir pour la paix entre le Rwanda et la RDC.

 Serge ONDOBO garde le triomphe modeste, et se concentre plutôt sur les  objectifs du moment : travailler à la réélection de Paul BIYA, qui selon lui, se distingue par  son leadership et son dévouement au service du Cameroun. Dans la foulée,  Serge ONDOBO  exprime  une profonde gratitude à ses devanciers  pour la confiance  placée en sa modeste personne tout  au long de son parcours politique. 'Naturellement, mes remerciements vont à l'endroit du Comité central du parti, donc à Monsieur le secrétaire général, le vice -Premier ministre  Jean KUETÉ, ainsi qu'à toute la dynamique équipe qui l'accompagne. Mais aussi bien  évidemment au ministre Benoît NDONG SOUMHET, lui  qui sait reconnaître les mérites de ses poulains qui l'accompagnent depuis toujours, dans l'oeuvre exaltante qu'est celle d'être au service du parti ' confie-t-il.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Présidentielle 2025 à Okala : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc
Le MANIDEM dénonce l'interdiction de commémorer Ruben Um Nyobe par le régime
Rebecca Enonchong soutient la coalition oppositionnelle camerounaise
Fridolin Nké rejoint l’UNDP de Bello Bouba : présentation reportée
PURS, CRP Leaders Storm Mbanga, Galvanizing Voters Ahead of Presidential Election
Interdiction du Meeting d’Anicet Ekane et Djeukam Tchameni : Enjeux Politiques
Présidentielle 2025: Bello Bouba cherche les faveurs du Fo’o Sokoudjou à Bamendjou
Présidentielle 2025 : Le « vivre ensemble » comme slogan de campagne du parti au Pouvoir.
MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé
MRC Conseil National 2025 : Maurice Kamto et l’avenir de l’opposition camerounaise
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
Élections régionales 2025 au Cameroun : Paul Biya convoque le scrutin pour le 30 novembre
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:04
Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature

Maurice Kamto démissionne du MANIDEM après le rejet officiel de sa candidature
12:04
Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition

Un opposant menacé de mort pour empêcher une coalition
09:36
Présidentielle 2025 à Okala : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc

Présidentielle 2025 à Okala : Serge Ondobo désigné membre de commission communale de campagne Rdpc
01:32
Le MANIDEM dénonce l'interdiction de commémorer Ruben Um Nyobe par le régime

Le MANIDEM dénonce l'interdiction de commémorer Ruben Um Nyobe par le régime
00:32
Rebecca Enonchong soutient la coalition oppositionnelle camerounaise

Rebecca Enonchong soutient la coalition oppositionnelle camerounaise

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo