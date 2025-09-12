Rebecca Enonchong soutient la coalition oppositionnelle camerounaise :: CAMEROON

L’entrepreneure et militante camerounaise Rebecca Enonchong a annoncé son soutien à la dynamique de coalition oppositionnelle en vue de l’élection présidentielle 2025 au Cameroun. Dans une déclaration publique, elle a souligné l’importance de l’unité pour contester un processus électoral verrouillé par le pouvoir en place . Bien que sceptique quant au choix potentiel d’un candidat issu du système actuel par l’Union pour le Changement le 13 septembre, Enonchong estime que cette démarche est nécessaire pour rassembler une masse critique populaire.

« Voter reste un devoir citoyen », a-t-elle affirmé, insistant sur le fait que le peuple camerounais doit refuser que des décisions soient prises en son nom. Elle reconnaît que la coalition pourrait être imparfaite, mais elle y voit un moyen de donner au peuple la force de défendre sa volonté. Son soutien au candidat désigné par la coalition dépasse ses préférences personnelles et s’inscrit dans une lutte collective pour le changement politique .

Cette prise de position intervient dans un contexte où l’opposition camerounaise tente de s’unir malgré les divergences, face au régime de Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quatre décennies. Enonchong, figure influente et défenseure de la démocratie, appelle à mettre de côté les différences pour prioritiser l’alternance .

