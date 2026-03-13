Visite du Pape au Cameroun : une lettre ouverte dénonce népotisme et répression post-électorale :: CAMEROON

Le 15 avril 2026, le Pape Léon XIV entamera sa visite au Cameroun. Une lettre ouverte virale sur les réseaux sociaux interroge l'opportunité de ce séjour. Le document, signé par un collectif citoyen, dresse un réquisitoire implacable contre le régime et pointe les contradictions d'une visite pontificale dans un contexte de crise.

Une lettre ouverte qui secoue la toile camerounaise

Le texte, publié à quelques jours de l'arrivée du souverain pontife, est cinglant. Ses auteurs dénoncent des "visites intempestives et inopportunes" des Papes au Cameroun. Ils rappellent que depuis 1995, Jean-Paul II, Benoît XVI et désormais Léon XIV se sont succédé en terre camerounaise, sans que les problèmes de fond ne soient résolus.

La lettre ouverte pose une question centrale : pourquoi le Vatican multiplie-t-il les séjours au Cameroun tout en restant silencieux sur les conflits majeurs à Gaza, au Congo RDC ou au Soudan ? Le document pointe "le mutisme aberrant" du Pape aux Nations unies, où sa voix pourrait porter la paix.

La colère citoyenne

L'analyse du document révèle un faisceau de griefs. Le premier est la crise post-électorale consécutive à la présidentielle d'octobre 2025. La lettre évoque "un carcan de détenus politiques disséminés dans nos geôles par milliers", y compris des adolescents. Plus de soixante partisans du changement auraient perdu la vie selon le texte.

Le second motif de colère est la publication des résultats du concours de l'ENAM. Le document liste vingt noms d'admis issus de familles influentes : filles et fils de ministres, de directeurs généraux, de proches du pouvoir. La liste comprend notamment la fille de la ministre Nalova Lyonga, celle du SGPR adjoint Mohamadou Moustapha, ou encore le fils du ministre de la Fonction publique Joseph Le.

Le décryptage des mécanismes de la contestation

Le concours de l'ENAM cristallise toutes les frustrations. L'École nationale d'administration et de magistrature représente la voie royale d'accès à la haute fonction publique. Voir des dizaines de rejetons de l'élite y entrer par cohortes entretient le sentiment d'une reproduction sociale programmée.

Les auteurs de la lettre ouverte affirment que le Délégué général à la sûreté nationale aurait bloqué la proclamation des résultats du concours de police. Motif invoqué : 88% des admis provenaient des régions du Centre, Sud et Est, et auraient bénéficié de "hautes recommandations". Cette révélation, si elle était confirmée, démontrerait un système de triage ethnique et clientéliste.

Le document rappelle également une histoire plus ancienne : celle des assassinats d'hommes d'église au Cameroun. Une liste macabre de vingt victimes, remise au Pape Benoît XVI en 2005 par l'ambassadeur Antoine Zanga, est reproduite. De Monseigneur Yves Plumier en 1991 au Père Engelbert Mveng en 1995, ces meurtres n'ont jamais été élucidés. Le silence du Vatican sur ces crimes serait, selon les auteurs, assourdissant.

Les enjeux d'une visite sous haute tension

À court terme, la visite du Pape Léon XIV place le régime camerounais sous les projecteurs. Les auteurs de la lettre ouverte appellent le souverain pontife à user de son "privilège inouï de rencontrer le chef de l'État" pour aborder ces sujets. Ils lui demandent de plaider pour l'annulation des listes contestées de l'ENAM et la libération des détenus politiques.

À long terme, cette polémique cristallise une défiance grandissante envers les institutions. La répression post-électorale, le favoritisme dans les concours, l'impunité des crimes contre les religieux : autant de dossiers qui empoisonnent le climat social. La visite pontificale, loin d'apaiser les esprits, pourrait au contraire exacerber les frustrations si elle se contente de prières sans actes concrets.

La question que des milliers de Camerounais adressent au Vatican

La prière du Pape suffira-t-elle à faire taire les armes et à rendre les Camerounais égaux devant la loi, ou cette quatrième visite ne sera-t-elle qu'une bénédiction de plus sur un système que le peuple aspire à voir changer ?

