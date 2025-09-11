-
CAMEROUN :: Fridolin Nké rejoint l’UNDP de Bello Bouba : présentation reportée :: CAMEROON
Le philosophe et universitaire camerounais Fridolin Nke s’apprête à officialiser son ralliement à l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), parti dirigé par Bello Bouba Maigari, candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Sa présentation officielle, initialement prévue ce jeudi, a été reportée en raison de l’absence du secrétaire général du parti, selon des sources proches du dossier .
Cette décision s’inscrit dans un contexte politique tendu, où Fridolin Nke, connu pour ses critiques virulentes contre le régime de Paul Biya et même contre Maurice Kamto, cherche à consolidier l’opposition. Il a récemment défendu Bello Bouba Maigari, soulignant son rôle historique dans la stabilité politique camerounaise et sa capacité à incarner une alternative crédible . L’UNDP, fort de sa base électorale dans le Grand Nord, promet un retour au fédéralisme et un statut spécial pour les régions anglophones en cas de victoire .
Le report de la cérémonie n’est pas anodin. Il intervient alors que Nke fait face à des poursuites judiciaires pour diffamation et des tensions avec d’autres partis d’opposition, comme le PURS de Serge Espoir Matomba . Malgré ces controverses, son arrivée à l’UNDP pourrait renforcer la légitimité du parti auprès des intellectuels et des jeunes électeurs, lassés par 43 ans de biyaïsme.
