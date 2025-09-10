-
CAMEROUN :: Incendie au marché Central de Yaoundé : importantes pertes matérielles :: CAMEROON
Un incendie s’est déclaré ce 10 septembre 2025 au marché Central de Yaoundé, provoquant d’importants dégâts matériels et réduisant en cendres plusieurs boutiques. Les causes du sinistre restent indéterminées, mais l’ampleur des flammes a nécessité l’intervention urgente des sapeurs-pompiers, toujours mobilisés pour circonscrire le feu et éviter sa propagation dans ce lieu dense et commercialement vital.
Les témoins décrivent une scène de panique parmi les commerçants et les riverains, impuissants face à la violence des flammes. Les premières estimations font état de pertes économiques considérables pour les petits commerces, déjà fragilisés par les défis structurels du marché. Les autorités locales annoncent une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie, tandis que les secours s’efforcent de sécuriser les zones adjacentes.
Cet événement tragique soulève des questions cruciales sur la prévention des risques incendie dans les infrastructures marchandes africaines, où la densité et le non-respect des normes de sécurité amplifient les dangers. Les leçons à tirer incluent la nécessité de systèmes de détection précoce, de formations aux gestes d’urgence et d’une modernisation des équipements.
