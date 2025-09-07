CAMEROUN :: MRC : retrait des cartes électeurs et retour de Maurice Kamto au cœur du débat à Yaoundé :: CAMEROON

Dans un communiqué rendu public à l’issue de son Conseil National tenu ce samedi 6 septembre 2025 à Yaoundé, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a pris deux résolutions majeures qui marquent un nouveau coup de théâtre dans la vie politique camerounaise à l’approche de la présidentielle.

La première directive exhorte les militants et sympathisants du parti à retirer leurs cartes d’électeurs auprès des démembrements d’Elections Cameroon. Cette consigne intervient dans un contexte de défiance persistante envers l’organisation du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre 2025.

La deuxième résolution, appelle directement Maurice Kamto à « revenir dans les meilleurs délais à la tête du MRC ». Cette décision fait suite à sa démission intervenue pour permettre sa candidature sous la bannière du MANIDEM et au rejet consécutif de cette candidature par Elections Cameroon et le Conseil Constitutionnel. Le parti revient ainsi sur la résolution du 26 octobre 2024 qui lui donnait initialement quitus pour choisir la meilleure stratégie de candidature.

Ce revirement place Maurice Kamto à la croisée des chemins. Sa réponse est très attendue, car elle déterminera la stratégie et la ligne de conduite de toute la mouvance oppositionnelle pour la suite des événements politiques. Cette séquence soulève de nombreuses questions sur l’avenir de l’opposition et sa capacité à peser dans le processus électoral en cours, dans un climat politique tendu.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp