Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) tient ce 6 septembre 2025 un Conseil National élargi à ses secrétaires départementaux, dans un contexte politique tendu après l’exclusion de son leader historique, Maurice Kamto, de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Cette réunion, convoquée par le président intérimaire Mamadou Mota, vise à définir la stratégie du parti face à un pouvoir accusé de verrouiller le processus démocratique .

La décision du Conseil constitutionnel de rejeter la candidature de Kamto, validée par la Commission électorale (ELECAM), a provoqué une vague de critiques internationales. Human Rights Watch et d’observateurs dénoncent une manœuvre politique pour éliminer l’opposition la plus populaire, risquant de compromettre la crédibilité du scrutin . Le MRC, privé de représentation parlementaire après son boycott des élections de 2020, se retrouve dans une impasse stratégique, renforcée par les récentes lois prorogeant les mandats des députés et conseillers municipaux .

Ce Conseil National pourrait acter le retour de Maurice Kamto à la tête du parti, afin de mobiliser les militants et d’incarner une alternative unie face au régime de Paul Biya. Des dissensions internes et les pressions gouvernementales compliquent toutefois cette dynamique, tandis que le régime renforce son contrôle sur les médias, limitant les débats politiques en période électorale .

L’enjeu dépasse les clivages partisans : il s’agit de la capacité de l’opposition camerounaise à se structurer et à résister à un système accusé de dérive autoritaire. Les observateurs internationaux soulignent que l’exclusion des candidats critiques et la répression des manifestations entravent toute possibilité d’élection libre et équitable .

La tenue de ce conseil sous haute sécurité symbolise les tensions pré-électorales. Le MRC devra trancher entre la contestation frontale et une stratégie de long terme, dans un pays où l’espace démocratique se réduit inexorablement.

