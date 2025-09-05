Camer.be
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
La localité de Meskine, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, exprime un profond mécontentement à l'égard du parti au pouvoir, le RDPC. Les habitants dénoncent l'absence de réalisations significatives de l'État dans leur communauté et se sentent marginalisés lors de la redistribution des ressources nationales. Cette frustration s'est récemment manifestée par un refus catégorique de participer à des activités organisées par le parti, notamment l'accueil de membres du gouvernement.  

Selon les sources locales, Meskine ne bénéficie pas des retombées des projets de développement promises par le gouvernement. Les infrastructures de base, telles que les routes, les centres de santé et les établissements scolaires, restent insuffisantes ou dans un état de délabrement avancé. Les habitants estiment que leur localité est systématiquement ignorée lors de l'allocation des fonds publics, ce qui alimente un sentiment d'injustice et de colère.  

Le RDPC, parti au pouvoir depuis des décennies, fait face à une défiance croissante dans cette partie du pays. Les populations considèrent que l'opposition politique incarne un espoir de changement et de meilleures conditions de vie. Pour elles, l'opposition représente un véritable "plan Marshall" capable de redresser la situation économique et sociale de la région.  

Cette grogne populaire intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre . Les habitants de Meskine restent sceptiques et exigent des actions concrètes plutôt que des discours. La situation à Meskine illustre les défis auxquels fait face le pouvoir central dans les zones rurales, où le mécontentement pourrait influencer les résultats électoraux futurs. 

