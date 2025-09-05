-
FRANCE :: Et si l’Afrique et sa diaspora prenaient toute leur place dans le e-commerce mondial ?
Effi-Market, ce n’est pas qu’une marketplace.
C’est une vision collective : Connecter, Inspirer, Vendre. C’est la vision d’Effi-Market.com : mettre en lumière les créateurs, producteurs et prestataires panafricains, et bâtir ensemble un hub de référence pour connecter l’Afrique au monde.
Le 25 octobre 2025 à Pullman Montparnasse Paris, de 10h à 21h le Club Efficience lance officiellement cette aventure avec : Des tables rondes sur le e-commerce, le branding et la vente.
Des ateliers masterclass
Des stands exposants pour découvrir des talents inspirants
Une communauté rassemblée autour d’une même ambition .
L’entrée est à 35 €, mais jusqu’au 15 septembre, vous pouvez profiter du tarif Early Bird. C’est le moment idéal pour réserver votre place ou votre stand dès aujourd’hui
